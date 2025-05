Qué piensa hacer el Gobierno con el dólar

“Volveremos a los mercados financieros internacionales en 2026 y sólo con la intención de rollear deuda, no tomar nuevo endeudamiento” precisó a Ámbito una alta fuente de la Casa Rosada.

“El Ministerio de Economía y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) están trabajando aceleradamente para facilitar el uso de dólares”, reveló también esta fuente. Sucede que el Gobierno no quiere emitir pesos y, según dijo el primer mandatario, la economía crecería a tasas de 8% en el segundo semestre, de donde se necesitará más dinero.

Se considera que la intención de la conducción oficial es enviar una fuerte señal que apunte a desacelerar la inflación tras el repunte (3,7%) de marzo. En este sentido se interpretan decisiones como la baja de 4% en las naftas o la suba por debajo del índice de precios de las tarifas, con ajustes de 1% para aguas y 2,5% promedio para luz y gas.

La eliminación de los derechos de exportación del 88% de los productos industriales (4.411 dejarán de pagar retenciones de entre 3 y 4,5%) revela, por otro lado, que la intención del Gobierno de ganar competitividad no mediante el aumento del tipo de cambio, sino por la baja de impuestos.

En lo inmediato, las autoridades estarían teniendo éxito ya que los cálculos de inflación para abril de las distintas consultoras privadas proyectan una variación entre 2,7 y 3,5%, es decir por debajo del mes anterior. De confirmarse este dato, la conducción del Ministerio de Economía lo celebrará como un gran triunfo porque se obtuvo a pesar de la corrección cambiaria.

La decisión oficial de no comprar dólares hasta que el tipo de cambio toque el piso de la banda abre dudas sobre la posibilidad de cumplir con la meta de acumulación de reservas acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) (el Banco Central debería sumar unos u$s 4.000 millones en junio). Sin embargo, se especula con que el Palacio de Hacienda se ha fijado como prioridad atacar la inflación y no debería extrañar que tenga que solicitar un waiver por el incumplimiento de este objetivo.

Baja y sube

Numerosas razones se argumentan en el mercado para explicar por qué el dólar se puede mantener bajo tanto en mayo como en junio. Un análisis de Ecolatina señala, en este sentido, que las autoridades anunciaron que el Banco Central no intervendría hasta que el tipo de cambio toque la banda inferior, aumenta la oferta de divisas en el mercado oficial por la eliminación del blend y sube la liquidación del agro por el ingreso de la cosecha gruesa y la eliminación temporaria (hasta julio) de las retenciones – desde mediados de mes el campo está aportando en promedio u$s 150 millones diarios contra u$s 118 de las semanas previas-

También presionan a la baja del dólar la absorción de pesos por el nuevo BOPREAL 4, la posibilidad de volver al carry trade y la mayor oferta de divisas que podría derivarse de la habilitación del ingreso al mercado de cambios oficial para inversiones financieras de no residentes (con un mínimo de permanencia de 6 meses). Asimismo, se espera una menor demanda temporal de los importadores porque se sobre stockearon antes del cambio de régimen.

Pero esta consultora también advierte motivos por los cuales el dólar puede volver a subir entre julio y octubre. Entre ellos, la caída en el aporte de las exportaciones agropecuarias tras la liquidación de la cosecha gruesa y un menor incentivo a liquidar exportaciones por la vuelta de las retenciones a productos del agro y por el tipo de cambio apreciado.

En paralelo, se daría una recuperación de la demanda de importaciones tras el agotamiento del stockeo previo y un posible aumento en la demanda de divisas por cobertura ante la incertidumbre electoral. Todo esto en un contexto de limitado ingreso de dólares financieros por la incertidumbre electoral y el requisito de permanencia con el riesgo de un eventual desarme del carry trade en un contexto de volatilidad.