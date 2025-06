Cristiano Ronaldo reconoció recibir contactos de Argentina para jugar el Mundial de Clubes: "Nunca se sabe"

Sin embargo, las palabras de Cristiano no se quedaron ahí, y el astro del fútbol profundizó sobre su cercanía con Argentina: “Tu sabes que yo tengo mucho cariño por Argentina. Mi mujer es Argentina, así que cómo no se puede tener un cariño. Estoy con mi mujer hace 9 años, la amo sabes, y tengo un cariño muy especial".

Cristiano Ronaldo y su esposa.webp Cristiano Ronaldo junto a su esposa, Georgina Rodríguez.

En este sentido, el futbolista sorprendió a todos cuando reconoció haber recibido ofertas desde el fútbol argentino: "Ya he tenido invitaciones para jugar el Mundial de Clubes de Argentina, tu lo sabes... Nunca se sabe. El tiempo está ahí, ya tengo 40 años, pero yo digo: nunca puedo decir de esta agua no beberé. No sé si se dice así en español. Pero veo muy difícil. Nunca fui a Argentina, pero quiero ir, tengo mucho cariño por los argentinos”.

Al hablar de Argentina, fue imposible para el portugués no referirse a su relación con su histórico rival, Lionel Messi, para quién expresó palabras de afecto: “Tengo cariño también por Messi. La verdad que fuimos rivales durante muchos años, pero ya he dicho en un par de entrevistas que estamos ahí en el escenario hace 15 años. Me recuerdo que antes él, ahora no sé si habla un poquito inglés, pero Messi no hablaba nada de inglés. Yo le traducía cuando nos explicaban en la gala lo que teníamos que hacer. Y yo le traducía. Tengo un cariño por él porque a mí siempre me trató bien y me respetó mucho como yo a él”.

messi y cristiano ronaldo.jpg Cristiano Ronaldo habló sobre la posibilidad de compartir cancha con Lionel Messi.

A pesar de la buena sintonía, Cristiano reconoció que ve "muy difícil" coincidir con Messi en el torneo internacional, aunque dejó una puerta entreabierta: “Pero nunca se sabe”.

La palabra de Cristiano Ronaldo antes de la final

Enfocado en la final del domingo, Cristiano opinó sobre el presente de la figura de España, Lamine Yamal. “El niño está haciendo las cosas muy, muy bien. El club y la selección le ayudan bastante. Está en un ambiente propicio. Pero pido que dejen al chico crecer por el bien del fútbol. Déjenlo crecer con tranquilidad y quítenle presión. Ustedes pueden ayudar dejándolo tranquilo porque talento no le falta”, sostuvo.

Consultado por la constante comparación con otros jugadores en instancias finales, CR7 fue tajante: “Siempre es así. Siempre que hay una final es Cristiano contra alguien. Habría que comparar a Lamine con Vitinha, que hay menos diferencia de edad, pero lo quieren hacer con Cristiano. Siempre es Cristiano contra alguien, pero no es así. Jugamos un equipo contra otro. Lo que queremos es hacer un buen partido y ganar”.

Luego, el astro portugués reveló que su hijo admira al futbolista español y volvió a mostrar su aprecio por el fútbol ibérico: “A mi hijo le gusta Lamine. Tengo un cariño muy especial por España. Los mayores talentos siempre han sido españoles. Williams es un gran jugador, Pedri es buenísimo... El entrenador ha hecho un trabajo muy top, se le ve que pone disciplina. Espero que mañana sea un partido bonito y que Portugal pueda ganar”.

Acerca de su futuro profesional, el delantero afirmó que aún no tomó una decisión sobre su continuidad, aunque evitó profundizar: “No voy a pensar demasiado en el futuro. No tengo muchos más años para poder jugar. Mi carrera habla sola, así que disfruto del momento. No sé decir una fecha. A lo mejor mañana me levanto y no me apetece jugar más. Y pienso: estoy hasta la... En este momento estoy disfrutando. Que corra el aire”.

Por último, despejó dudas sobre su participación en el Mundial de Clubes: “Es irrelevante en este momento. Prefiero hablar de otras cosas. He tenido bastantes contactos, pero hay que pensar a corto, medio y largo plazo. No iré al Mundial de Clubes, eso es un hecho”, cerró.