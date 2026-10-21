Roberto Cachanosky, duro con el plan económico de Javier Milei: "El riesgo país no sube por el riesgo kuka"

El economista Roberto Cachanosky advierte que el aumento del riesgo país se debe a la incertidumbre económica. Destacó que el sector privado perdió 303.000 empleos formales entre noviembre de 2023 y julio de 2024, y alertó por el crecimiento del empleo informal.

El economista Roberto Cachanosky advierte que el aumento del riesgo país se debe a la incertidumbre económica.

El economista liberal Roberto Cachanosky renovó sus crítica al rumbo del programa económico del presidente Javier Milei, en momentos en que el mercado -con el riesgo país cerca de los 700 puntos- parece desconfiar de los resultados, y sostuvo que “si existe el riesgo kuka es porque no es cierto que todo marche de acuerdo al plan” .

En un video publicado en sus redes sociales, el analista sostuvo que “si la economía estuviese con actividad económica en alza, tuviera una fuerte corriente inversora y una inflación claramente descendente, no habría riesgo de vuelta del kirchnerismo y, por lo tanto, no se podría argumentar que el riesgo país sube por el riesgo kuka ”.

Cabe subrayar que la crítica tiene lugar tras el nuevo salto del riesgo país en la jornada de ayer, que volvió a superar la barrera de los 700 puntos básicos en el índice del J.P. Morgan.

En el plano laboral, Cachanosky indicó que "el ajuste laboral recae sobre el sector privado" . En ese marco, explicó que, "de acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo, entre noviembre de 2023 y julio de este año el sector formal privado perdió 303.000 puestos de trabajo ", mientras que "por su parte el sector público perdió 99.000 puestos".

Cabe subrayar que la crítica tiene lugar tras el nuevo salto del riesgo país en la jornada de ayer, que volvió a superar la barrera de los 700 puntos básicos.

“Por cada puesto de trabajo que se perdió en el Estado, se perdieron tres en el sector privado. El ajuste está cayendo claramente sobre el sector privado”, remarcó el analista.

El foco en el trabajo informal

El economista señaló que "el Gobierno argumenta que lo que está creciendo es el empleo informal, y eso lo ve como algo positivo". Sin embargo, contrapuso: "Pero en rigor los que trabajan en el sector informal, de acuerdo a datos del INDEC, ganan exactamente la mitad de lo que gana alguien en el sector formal".

“Pero además los que trabajan en el sector informal no aportan al sistema previsional. Se genera un problema en el sector público porque en última instancia las jubilaciones y pensiones se pagan con los aportes de los que trabajan y las contribuciones patronales”, argumentó.

Ajuste laboral: El sector privado perdió 303.000 empleos formales entre noviembre de 2023 y julio de 2024, superando al sector público. Depositphotos

Cachanosky advirtió sobre el impacto del empleo formal en el sistema previsional: “Cuantos menos haya en ese sector, menor es la capacidad de sostener a los jubilados”. En esa línea, subrayó que un programa económico virtuoso debe atraer inversiones para generar empleo, elevar la productividad y mejorar los ingresos.

Y por último concluyó en duros términos respecto a la administración libertaria: “Acá nos conformamos aparentemente con tener más puestos de trabajo en el sector informal de la economía”.