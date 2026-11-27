El riesgo país se desploma más del 10% y logra quebrar la barrera de los 1.000 puntos + Agregar ámbito en









Los bonos en dólares rebotan en sintonía con la recuperación global, tras una jornada legislativa marcada por la media sanción al Presupuesto 2027 y a la suspensión de las PASO.

Rebotan los bonos argentinos. Depositphotos

Los bonos en dólares rebotan en sintonía con la región a la vez que el riesgo país se desploma más del 10% y logra quebrar la barrera de los 1.000 puntos. Paralelamente los mercados globales se recuperan, mientras que, a nivel local, se obtuvo una media sanción al Presupuesto 2027 y a la suspensión de las PASO y se aprobó por unanimidad Ley contra la Ludopatía y Apuestas Online.

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Los bonos en dólares rebotan hasta 4,6% en el exterior en tanto que el índice que mide el J.P. Morgan cae 11,% y opera en los 946 puntos básicos. Los ADRs, en tanto, operan con mayoría de subas de hasta 5,6% por parte de Telecom, seguido por Cresud con el 4,3%, y Grupo Supervielle con el 3,9%.

En el ámbito internacional, las bolsas asiáticas cerraron con fuertes subas. China lideró las ganancias, con el Shanghai Composite avanzando 3,7% y el CSI 300 un 4,2%, sus mayores subas diarias desde octubre de 2024. El Kospi surcoreano ganó más de 4%, mientras que el Hang Seng y el Nikkei subieron 2,1%. También se fortaleció el yuan, que opera cerca de su nivel más alto frente al dólar en cuatro años.

En cuanto a Wall Street tendrá una jornada reducida. Tras el feriado de Acción de Gracias, los mercados estadounidenses operarán con horario especial. Las acciones cerrarán a las 15 horas y los bonos del Tesoro a las 16 horas.

En la plaza local, Diputados aprobó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y el Presupuesto 2027 comenzó a tratarse en Diputados. El oficialismo consiguió el quórum para iniciar el debate, aunque continúan las negociaciones con bloques aliados. Entre los reclamos aparecen mayores partidas para universidades, ciencia, infraestructura, fondos previsionales y el programa Remediar.