Tras su viaje, el Presidente retoma la agenda local con la presentación de su nuevo libro y un viaje a Uruguay por el Mercosur. En Balcarce 50 confían en que las victorias en el Congreso ayuden a mejorar las expectativas financieras.

El presidente Javier Milei regresa al país luego de un viaje exprés a Paraguay , en una semana en la que la economía volvió a mostrar señales de deterioro, el riesgo país se instaló en torno de los 1.100 puntos básicos y su gobierno tuvo que salir a explicar cómo piensa afrontar los vencimientos de deuda del próximo año. En paralelo, el oficialismo enfrentó dos pruebas legislativas de peso en el Congreso, con el Presupuesto 2027 en Diputados y la suspensión de las PASO en el Senado .

El dato que terminó de alterar el clima económico de los últimos días fue la publicación del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre. El INDEC informó una mejora del 1,1% respecto de agosto, en la medición desestacionalizada, pero una caída interanual del 1,2%, lo que configuró un escenario de recesión técnica.

En este contexto, un viaje fuera de agenda a Asunción mantuvo ocupado a Milei y fue L uis Caputo quien asumió la defensa pública del programa económico . Desde Economía buscaron relativizar la lectura de los indicadores y pusieron el foco en la recuperación mensual de septiembre y en las perspectivas para el último trimestre.

Milei se sumó a la discusión a través de las redes sociales. El martes 24 celebró el mensaje de Caputo sobre el crecimiento mensual de septiembre con un “MAGA”, en referencia a Make Argentina Great Again. Sin embargo, una de las apariciones que se habían promocionado para esa misma jornada terminó sin concretarse. El canal de YouTube Milei Media había anunciado un especial con el Presidente para hablar de fútbol, previsto para las 19. El flyer fue eliminado y el programa quedó sin efecto. Desde el entorno oficial aclararon después que no estaba prevista una entrevista en vivo, sino la emisión de un compilado de declaraciones del mandatario sobre su pasión por ese deporte.

La polémica se produjo pocas horas antes de otra modificación de agenda. Milei tenía previsto participar el miércoles en el Congreso de Economía Regional organizado por el Club de la Libertad en Corrientes, pero finalmente suspendió su presencia. En su lugar viajó Caputo, quien quedó a cargo del cierre del encuentro. La explicación oficial fue que el Presidente debía atender su agenda en Paraguay. La decisión coincidió con una semana en la que los mercados reclamaron señales sobre la continuidad del programa.

Con el Congreso destrabado, Milei regresa al país y el Gobierno se pregunta si alcanzará para llevar calma a los mercados.

Milei regresa al país con el Congreso encaminado y la incógnita de si alcanzará para calmar a los mercados

El ministro de Economía, en cambio, tuvo una agenda mediática intensa. En entrevistas a A24 y Neura, Caputo rechazó que la situación económica deba leerse exclusivamente a partir de la definición de recesión técnica. “Decir que estamos en recesión técnica es una mera definición casi diría arbitraria”, sostuvo. También reconoció que el Gobierno esperaba un desempeño mejor de la actividad. “Hemos crecido menos de lo que nos hubiera gustado”, admitió.

El Gobierno apuesta al avance en el Congreso para llevar calma a los mercados. Mariano Fuchila

El funcionario intentó explicar la suba del riesgo país a partir de las expectativas políticas y electorales. “El riesgo país sube no porque esté Milei en el Gobierno, sino por el temor a que no esté”, afirmó. Caputo también se refirió a la cotización del dólar y defendió el esquema cambiario. Consultado sobre la posibilidad de que el tipo de cambio llegara a los $1.600, respondió que estaba “cómodo con un dólar que flote”, aunque reconoció que actualmente no existe una flotación completamente libre porque el Banco Central interviene en el mercado.

Caputo también debió responder sobre su continuidad. “Mientras el Presidente quiera, siempre”, contestó. En tanto, en el informe de gestión que Diego Santilli presentó ante el Senado, el Ejecutivo detalló seis vías para conseguir las divisas necesarias para afrontar los compromisos del próximo año. Entre ellas incluyó fondos disponibles del Tesoro, refinanciamiento de deuda, emisiones en el mercado local, desembolsos de organismos internacionales, financiamiento bilateral y compras de dólares al Banco Central.

El Congreso trajo alivio al Ejecutivo

Con ese escenario como telón de fondo, el Gobierno llegó al jueves con una agenda parlamentaria cargada. En Diputados necesitaba recuperar la iniciativa después de haber fracasado en la sesión de la semana anterior. Esta vez pudo avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2027, además de convertir en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Patricia Bullrich se anotó un porot con la reforma electoral. Senado

En el Senado, Patricia Bullrich quedó a cargo de otra negociación sensible para el oficialismo. La Cámara alta avanzó con la reforma electoral y la suspensión de las PASO para 2027. La discusión demandó acuerdos con sectores de la oposición dialoguista y gobernadores, en una muestra más de que la capacidad parlamentaria del oficialismo sigue dependiendo de negociaciones que exceden a su propio bloque.

En Paraguay Milei se reunió con Pedro Alliana, quien asumió la presidencia tras la salida de Santiago Peña, hasta entonces uno de sus principales aliados regionales. La coincidencia volvió a dejar en manos de Karina Milei, los Menem y Santilli la estrategia parlamentaria.

Para la semana próxima, el Presidente tiene previsto presentar su nuevo libro en un acto en el Palacio libertad. Luego deberá viajar a Uruguay para participar de la Cumbre de Líderes del Mercosur. Si bien no está cerrado, en su entrno no descartan un nuevo viaje para diciembre, con destino a Mar-a-Lago, en donde podría reunirse con Donald Trump en el marco del G20.