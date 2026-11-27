Las causas de la fuerte baja del riesgo país: ¿cambio de tendencia o efecto Brasil? Por Solange Rial + Agregar ámbito en









Impulsada por el rally de activos en Brasil tras el giro promercado de Lula y la mejora global, la deuda soberana extiende su recuperación en el cierre de la semana.

Los bonos soberanos vuelven a subir tras la decisión de Brasil de poner a un banquero al frente de Hacienda. Imagen creada con inteligencia artificial

Los bonos en dólares argentinos rebotan con fuerza este viernes mientras que el riesgo país se desploma más del 10% y logra quebrar la barrera de los 1.000 puntos. A las causas de fondo que incluyen la desconfianza en el plan financiero de Luis Caputo para el 2027, y el adelantamiento electoral, contribuyeron otros factores externos que pesaron con intensidad en la medición del índice.

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En diálogo con Ámbito, Andrés Reschini de F2 Soluciones Financieras, expresó: "Creo que de la misma manera que el frente externo tuvo gran parte de la responsabilidad en la suba del riesgo país, hoy es, en gran medida responsable de la mejora en el índice. El alza en los activos de riesgo de las últimas ruedas y a nivel regional el impulso que ha tomado Brasil, han sido determinantes".

Esta semana, el presidente brasileño Lula envió una señal a los mercados al elegir a Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente del Consejo de Administración del Banco Bradesco, para liderar el plan económico de su cuarto mandato a partir de enero de 2027. Lo que sucedió fue que desde que Luiz Inácio Lula da Silva ganó el balotaje presidencial el 25 de octubre de 2026, el real brasileño perdió alrededor de un 13,5% de su valor frente al dólar.

Como resaltaron desde la consultora 1816, el nombramiento de Luiz Carlos Trabuco como Ministro de Hacienda en Brasil hizo volar a los activos brasileros y el real el jueves y, sin referencias estadounidenses por el feriado del Día de Acción de Gracias, tanto la deuda en dólares como los bonos largos argentinos en moneda local extendieron el rebote que había comenzado en las últimas horas de la jornada del miércoles.

Por su parte, Tomás Bazzani, analista de Research, MM Investments, detalló: "Entre el 30 de octubre y el 25 de noviembre, el riesgo país argentino pasó de 787 a 1.066 puntos, una suba de 35,5%. En el mismo período, el promedio de los emergentes subió 13,5% (de 208 a 236 puntos) y el de América Latina, 12,2%. El componente global existió, pero explicaría la menor parte del movimiento argentino".

Para explicar su teoría, de que más allá del movimiento externo, los factores locales pesaron, el experto sostuvo que dentro del último mes hubo dos episodios de distinta naturaleza. Entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre, el riesgo país argentino subió 19% mientras el índice de emergentes quedó prácticamente sin cambios. Entre el 18 y el 20 de noviembre, toda la región se movió, con los emergentes en alza de 10,3% y Argentina de 25,2%. Después del 20, los caminos se separaron. El promedio latinoamericano bajó de 238 a 234 puntos y Brasil de 235 a 214, mientras Argentina cerró el 25 en 1.066. Noticia en desarrollo.-

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