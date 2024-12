Trumpismo: los libros que hay que leer para entender lo que viene en EEUU (segunda parte)

El presidente electo Donald Trump proyectó su imagen sobre la base del relato anti-política emergente años atrás en occidente que tuvo como hito fundacional de la “nueva derecha” los triunfos del nacionalismo británico por el Brexit y del líder republicano en EEUU en 2016, que significó el primer giro al populismo nacionalista del mundo anglosajón, en ambos países a la vez. Sin embargo en los últimos años, Trump aglutinó a una élite intelectual y empresaria, disímil pero estructurada, y por ello, un grupo de académicos europeos del Groupe d´études géopolitiques, quizás, porque Europa es uno de los más interesados en entender lo que viene con el Trump 2.0 buceó en las fuentes intelectuales que rodean al fenómeno trumpista, seleccionando una docena de libros para tener como referencia. Ya se revisaron desde aquí los textos “No Trade Is Free” de Robert Lighthizer, “Hillbilly Elegy” de J. D. Vance; “The War on Warriors” de Pete Hegseth; y “Dawn’s Early Light” de Kevin Roberts. Y en esta segunda parte será el turno de “Manhood” de Joshua Hawley, “Party of the People” de Patrick Ruffini, y “The Strategy of Denial” de Elbridge Colby.