Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin, cara a cara, en un encuentro histórico en China. Fue cumbre para que el mundo sepa quienes son hoy las superpotencias. ¿Quién se quedó afuera?

¿Cómo jugaron y qué obtuvo cada uno? Todos los actores de este tablero se llevaron algo, ya sea en forma de compromiso escrito, ya sea desde los puros simbolismos de la cumbre.

La reciente reunión en Shenzhen entre los tres líderes de Estados Unidos, China y Rusia , vino a destacar de manera rutilante lo que por proyección de poder ya las tres grandes naciones han venido manifestando desde el comienzo del siglo. Las ausencias (lógicas ausencias en esta mesa chica) le dieron más brillo al evento: ¿por que no estuvieron los europeos? Ni juntos como Unión Europea, ni separados como las grandes potencias que supieron ser en otro tiempo, pudieron aspirar a una silla en la cita.

De todos modos, Shenzhen no fue Yalta. No hubo un mapa por repartirse como sí lo hicieron Roosevelt, Stalin y Churchill en la histórica reunión de febrero de 1945, en el tramo final de la Segunda Guerra Mundial. Aquel encuentro configuró el orden de la segunda mitad del siglo XX, un orden que empezó a declinar con el cambio de milenio y el ascenso de China, y que ahora recibió su despedida formal con el inédito apretón de manos tripartito entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin.

Shenzhen fue otra cosa. Fue la confirmación de que China es una potencia preeminente, la reafirmación de Rusia como actor de peso global y la ratificación de que Estados Unidos sigue en la primera línea.

¿Qué cambió en lo esencial entre el trío de Yalta y el de Shenzhen? Lo más evidente es la salida de Gran Bretaña -potencia imperial hasta mediados del siglo XX- y el ingreso de China . También el retroceso de Europa como centro decisorio y el desplazamiento del eje geopolítico hacia Asia-Pacífico; no es casual que el encuentro se haya producido en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

En un plano más profundo, se advierte el relevo en el liderazgo económico y tecnológico: China, la anfitriona, es la gran potencia emergente , y tampoco resulta fortuito que la cita del APEC haya sido en la sede del Silicon Valley de China, la capital mundial del hardware. En ese terreno, Pekín le disputa el liderazgo de igual a igual a Washington, mientras Moscú corre un escalón por detrás.

Pero Rusia tiene armas nucleares; y tiene más que China. Esta cuestión lleva a equilibrar el triángulo, y este hecho quedó plasmado por escrito en el compromiso mutuo de iniciar conversaciones que reducir el riesgo de conflicto atómico.

Gentileza WIN MCNAMEE

¿Cómo jugaron y qué obtuvo cada uno? Todos los actores de este tablero se llevaron algo, ya sea en forma de compromiso escrito, ya sea desde los puros simbolismos de la cumbre. Así, Donald Trump -quizás de los tres el más golpeado por la coyuntura, a menos de un mes de haber perdido la midterms de manera incontestable- regresó a Washington primordialmente con el acuerdo para incrementar la producción de petróleo y el suministro de combustibles y refinados, lo que permitiría morigerar el alza actual de los precios asociada al conflicto con Irán, aliviando su frente interno en el corto plazo.

El éxito de Xi Jinping sin dudas descansa principalmente en su rol de anfitrión del Summit de las superpotencias, en su centralidad diplomática y en su proyección de liderazgo estable, en contraposición con sus dos invitados que, cada uno a su manera, deben lidiar con conflictos asociados a sus miradas sobre la geopolítica (Ucrania en la esfera de influencia de Rusia, Venezuela y/o Cuba para Trump, Irán…) así como a las expectativas de trascendencia de cada uno de ellos en el plano doméstico. También es para destacar los esfuerzos de Pekín por mantener el canal de distensión con Washington, sin ceder en cuestiones sensibles como Taiwán o su respaldo industrial a Rusia.

En tanto que Vladimir Putin se llevó primeramente un activo simbólico inestimable para la Rusia post soviética: la ya mencionada confirmación de estar en la mesa de las superpotencias, de su lugar preeminente en el tablero internacional. En segunda instancia rompió con su aislamiento diplomático, al sentarse junto a sus homólogos de China y Estados Unidos; logró asimismo que no se haga ninguna mención a Ucrania en el documento final de la cumbre. Por último, el compromiso asumido con respecto al aumento de la producción y suministro de petróleo beneficiará directamente a las exportaciones energéticas rusas, más allá de las restricciones internacionales.

En definitiva, los tres salieron ganando y el gran perdedor es Europa. La ausencia de las potencias del Viejo Continente remarca más aún lo que el siglo XXI viene gritando: Europa ocupa hoy un primerísimo segundo plano en la geopolítica global.