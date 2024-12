Asumieron funcionarios clave en Energía y anuncian nuevo esquema de subsidios a las tarifas de electricidad y gas

La secretaria de Energía nombró a Osvaldo Rolando como nuevo interventor del ENRE. También asume Federico Veller -ex CEO de Profetil- como subsecretario de Combustibles Líquidos. ¿Qué dijo la funcionaria de tarifas y subsidios?

La decisión fue consensuada con Daniel González , el secretario coordinador de Energía y Minería, y hombre encargado de revisar y aprobar las iniciativas que se presentan al RIGI. González y Tettamanti acordaron desplazar a Arrué -hombre de confianza del ex secretario Eduardo Rodríguez Chirillo - y encontraron en Rolando a la persona ideal para reelaborar la Revisión Quinquenal Tarifaria que había comenzado a trabajar el tándem saliente. Por ahora, las tarifas suben entre 2% y 3% promedio mensual desde mitad de año.

Qué planea hcer el Gobierno con lo subsidios y las tarifas de electricidad y gas

Hasta ahora se logró que los usuarios paguen hasta 80% de la energía que consumen, pero según estimó Tettamanti, a partir de abril próximo se implementará una nueva política tarifaria y de subsidios. La intención de Chirillo y Arrué era aplicar a partir de enero un aumento del 40% para las distribuidoras, pero en el Ministerio de Economía lo frenaron porque consideraron que excesivo e inflacionario. Rolando tendrá que hacer equilibrio.

“Probablemente ahora se extienda el período de transición del esquema de segmentación actual en N1, N2 y N3, pero la idea final es ir a una tarifa focalizada, que es lo más parecido a una tarifa social”, aseguró Tettamanti al exponer en la inauguración del Energy Day organizado por EconoJournal.

María del Carmen Tettamanti Gentileza Econojournal

La funcionaria anticipó que se extenderá el esquema de subsidios actuales hasta hasta abril del 2025 y después ir a una tarifa focalizada. "El subsidio para las personas que lo necesitan va a fomentar la eficiencia en el uso. Es decir, queremos que haya un bloque mínimo subsidiado, pero a partir de ahí que se empiece a manifestar en la tarifa el costo real de la producción, el transporte y la distribución”, remarcó Tettamanti.

En ese marco, la secretaria explicó que "ese bloque subsidiado refleje un poco mejor las diferencias de necesidad de consumo que tienen las familias en las distintas geografías argentinas debido al tema climático. En gas natural ya existe, pero en energía eléctrica no".

Tettamanti también reveló que ya empezó a trabajar en la Revisión Tarifaria Integral (RTI) quinquenal con Osvaldo Rolando. “El valor de las tarifas tiene que salir de un cálculo que respete una metodología que fijaron los entes. Creo que no debería ser difícil salir de esta situación. Estuve trabajando bastante con Osvaldo Rolando en las tarifas de Edesur, Edenor y Transener. En las tarifas de gas natural hemos tenido un par de reuniones, pero no hemos avanzado mucho, pero yo estoy convencida de que esa revisión hay que hacerla”, sostuvo.

Cuando fue consultada por los tiempos para aplicar la RTI, evitó dar fechas y precisiones. “Veremos con qué ritmo se puede hacer. Si se puede hacer de una sola vez o en dos o tres pasos como se hizo en la RTI de 2017. A veces uno tiene muy claro dónde quiere llegar, pero hay que ver en qué tiempo. Es como si uno está en Buenos Aires y quiere llegar a Mar del Plata. ¿En qué tiempo se puede llegar? ¿Tenés una autopista perfectamente asfaltada y tenés un auto último modelo o tenés un camino poceado con un auto que se queda cada dos por tres? Las tarifas tienen que estar determinadas por los principios de la ley. La tarifa tiene que ser justa y razonable, cubrir los costos y garantizar una rentabilidad", sostuvo.

¿Quién es Osvaldo Rolando, nuevo interventor del ENRE?

Osvaldo Rolando es ingeniero electricista de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), con posgrados en la Universidad de Buenos Aires, la UCA y la UTN. Posee más de 45 años de experiencia en el sector eléctrico: trabajó en la estatal SEGBA, llegó a Director Técnico de Edesur, y fue gerente general de SACME, la sociedad responsable de la operación del sistema de Alta Tensión del AMBA.

Osvaldo Rolando interventor ENRE electricidad

También fue presidente de ADEERA entre 2011 y 2015 y ex ubsecretario de Energía Térmica, Transporte y Distribución Eléctrica del Ministerio de Energía dell gobierno de Mauricio Macri. Actualmente era asesor del vicepresidente de CAMMESA, Mario Cairella.

El objetivo central de Rolando será modificar la política tarifaria eléctrica para que sea consistente con una política macroeconómica que tiene como prioridad la baja de la inflación. En las próximas semanas será protoganista de una mega licitación de obras privadas para transporte de energía eléctrica. Según Daniel González, el déficit total para mejorar el servicio eléctrico es de u$s10.000 millones.

Ex CEO de Profertil es el nuevo subsecretario de Combustibles Líquidos

En paralelo, con el Decreto 1.063/2024 de Milei se reemplazó al al ingeniero electromecánico Luis Francisco De Ridder del cargo de subsecretario de Combustibles Líquidos de la Secretaría de Energía por el ingeniero químico Horacio Federico Veller.

Veller cuenta con 25 años de experiencia en la industria química, petroquimica, de energía y fertilizantes; trabajó más de 20 años en YPF y fue CEO de Profertil hasta el 2022.

Federico Veller Profertil.jpg Federico Veller, CEO de Profertil S.A. y presidente de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP)

"Tuve la suerte de vivir diferentes culturas organizacionales en grandes corporaciones. También tuve la suerte de aprender de grandes lideres de la industria, a quienes siempre les estaré muy agradecido y los considero mis mentores", se autodescribe en su perfil de Linkedin.

Veller nació en la localidad correntida de Paso de los Libres, estudió en la Universidad Nacional de Mar del Plata y egresó en 2014 del programa de desarrollo directivo de la Escuela de Negocios IAE. A YPF entró en 1997, donde ocupó cargos en Argentina y España, hasta que ingresó Profertil.

"He liderado equipos grandes y pequeños, también juntas directivas, tanto de compañías, así como miembro activo y referente en asociaciones de la industria. Siempre lo hice con cercanía, escucha activa, motivando, desarrollando, buscando que el conjunto mejore y se supere. Asimismo, a lo largo de estos años, he tenido la oportunidad de ser mentor de otros profesionales y estudiantes, compartiendo experiencias y ayudándolos a superarse. Cada una de estas actividades las he encarado de la misma manera: con amor, pasión, y con valores", añadió Veller.

Nuevo aumento de combustibles en todo el país

El nuevo funcionario Veller asumió en simultáneo a un nuevo aumento del precio de los combustibles en todo el país, que rondó entre el 1,8% y el 2,88% dependiendo la compañía y la región, tal como anticipó Energy Report.

El incremento de la nafta y el gasoil aplicado desde este 1 de diciembre se da por segundo mes consecutivo, dejando atrás la baja de los precios en octubre por la reducción de los valores internacionales.

La suba está vinculada a la devaluación mensual del tipo de cambio oficial, el alza en el precio del barril de petróleo en el mercado internacional y el aumento del 1% en el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y dióxido de carbono, que ya fue oficializado mediante el Decreto 1059/24.