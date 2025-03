Analistas de energía y minería ponen a la Argentina bajo lupa: Vaca Muerta, RIGI, inversiones y lo que no hay que hacer

"Hoy en día no hay minera de las grandes en el mundo que no tenga la pregunta en el board ¿invertimos o no invertimos en Argentina?" , afirmó Álvarez.

Alfredo Álvarez consultor EY energía y minería Alfredo Álvarez es consultor líder de EY en industrias y energía y en soluciones digitales para América Latina. Es contador público y durante dos décadas realizó consultoría estratégica en Brasil, México y otros países de la región. Fue presidente del Comité de Energía del IEMF y un referente en los debates y análisis sobre petróleo y gas, minería, pero también en innovación y sustentabilidad.

Periodista: ¿Qué observa de la actividad petrolera no convencional y el potencial de Vaca Muerta?

Alfredo Álvarez: Hoy en día en Vaca Muerta, con el incremento de producción en la cuenca y la realidad en muchas empresas, incluida la estatal YPF, ya no estamos hablando futuro. Ca cuenca ya está aprobada, el petróleo claramente está ahí, se produce, se va a producir más, se va a invertir más. Hoy en día con una mayoría de players locales, pero posiblemente vamos a empezar a ver algunos players internacionales empezando a evaluar ya sea el comprar pozos o yacimientos que ya existen o desarrollar nuevas áreas. Creo que va a haber mucha actividad.

Periodista: ¿Y con el gas?

Alfredo Álvarez: El gas es una consecuencia natural de la explotación del petróleo, un poquito más complejo de transportar. El petróleo, quieras o no, es líquido y de alguna forma u otra tiene tanto valor que siempre se encuentra una buena forma de mover petróleo. Evidentemente, mientras más eficiente la infraestructura, más competitivo a nivel mundial. Sin embargo, los costos de extracción, el lifting cost de Vaca Muerta es espectacular. Los argentinos han sido muy creativos con la necesidad y han llegado a puntos de eficiencia en extracción espectaculares que te dejan muy, muy por debajo de los precios del petróleo. Los márgenes son bestiales.

Periodista: ¿Considera que en Argentina se produce un barril competitivo?

Alfredo Álvarez: Hoy podría decir que el petróleo de Vaca Muerta es competitivo a nivel mundial, sin duda. No va a ser el más competitivo, pero tampoco necesita ser el más competitivo. Creo que está lejos del último en entrar en la curva de producción. Hay métodos de producción mucho más caros por barril de petróleo. Inclusive, si bajara un poco el consumo mundial de petróleo, eventualmente el petróleo argentino sería siendo súper competitivo.

Periodista: Y eso que todavía no están finalizadas las grandes obras de infraestructura…

Alfredo Álvarez: El petróleo encuentra normalmente sus salidas. El gas es un poco más complejo porque es gas y evidentemente no es tan fácil de transportar. Simplemente cargarlo en camiones y moverlo es muy ineficiente, pero el petróleo con el margen que tienes en una de esas hasta lo mueves así. Pero evidentemente se van a empezar a construir infraestructura alrededor de Vaca Muerta para sacarlo al mar, para traerlo a Buenos Aires en algunos casos, para moverlo a Brasil, en algunos otros casos con un mercado secundario, o sacarlo al mar y empezar a competir con todos los players. Del lado Atlántico el gas es un poquito más retador que del lado Pacífico, pero al final hoy en día el mundo está hambriento tanto de petróleo como de gas, lo cual creo que va a dar prosperidad a esa zona por mucho tiempo.

Periodista: Donald Trump prometió inundar el mundo de petróleo estadounidense, ¿cómo puede impactar esa medida en América Latina y en Argentina, en particular?

Alfredo Álvarez: Trump va a quitar permisos que frenaban la producción en su país, pero la producción tiene su lógica, no es tampoco es mágico. Sobre todo, el petróleo ha cambiado mucho. Antes eran los grandes yacimientos que tenían una gran inversión al inicio, producían durante muchísimos años después y listo. Hoy en día la lógica del esquisto es totalmente distinta. Necesita inversiones permanentes, lo cual necesita capital permanente y el capital es la restricción del mercado americano. Estados Unidos ya volvió a ser el primer productor de petróleo, pero tampoco es una varita mágica que simplemente por decir vamos a producir más, se puede producir más. Tiene sus límites en infraestructura, tiene sus límites en capital disponible.

Afonso Sartorio: Hay demanda de petróleo en mercados distintos. Los Estados Unidos no van, como Alfredo ya ha dicho, a ser el único proveedor del mundo. Y creo que Argentina debería agarrar esta posibilidad de tener un yacimiento de alta calidad y de volumen, y ahora una ola de desarrollo y de reglas de inversión y de aprobación de permisos que le permitan establecer una industria petrolera más fuerte, y quizás que genere el desarrollo downstream de la industria.

Periodista: Cómo le ocurrió a Brasil…

Afonso Sartorio: La industria brasileña empezó en los años 50, en los 70 creció, pero en los años 2000 agarramos una oportunidad, tuve altos y bajos, pero subimos a un otro escalón en producción a partir de un yacimiento en el mar, el Presal. Es muy análogo con Argentina. Estamos muy cerca unos de los otros. No estamos en Europa, estamos en un subcontinente, pero logramos con éxitos y problemas, desarrollarlo. Y es lo que Argentina debería hacer. El país ya tiene una industria madura, ya tienen la base, y las nuevas reglas para la inversión están atrayendo a los ojos del mundo. Está alineado con lo que vemos que el mundo y Argentina están se alineando para ser acá. Los Estados Unidos van a competir, van a ser fuertes, pero hay espacio. Y no solo para petróleo y gas, como la monetización del gas a través de la liquefacción, a través de gas to wire. O incluso de la producción industrial.

Alfredo Álvarez: Es que al final puedes integrar el downstream tanto como quieras. Petroquímicos, por supuesto, puedes producir plásticos y polímeros, pero puedes ir mucho más allá, porque al final la energía es un input importante en muchas industrias. Si tienes excedentes de energía, puedes dentro de Argentina hacer muchas cosas interesantes. Inclusive, lo que hoy en día se está desarrollando en este mundo loco, compañeras petroleras diciendo que van a poner centros de datos con captura de carbono, para que las tecnológicas les vendan sus capacidades y cumplir sus objetivos ambientales.

Afonso Sartorio consultor EY energía y minería Afonso Sartorio es consultor socio de EY, especialista en industrias de recursos naturales: Minería, Petróleo y Gas, Petroquímica, Metales. Desde su oficina en Río de Janeiro, lleva la cuenta de Vale y se ocupa de la transformación de modelos operativos y programas de generación de valor en funciones de negocio como cadena de suministro y operaciones; finanzas y gestión del rendimiento; servicios compartidos multitorre; TI y automatización industrial. También es patrocinador del programa de Inclusión LGBT en EY Brasil.

Periodista: ¿Cuál creen que es el máximo desafío para Argentina?

Alfredo Álvarez: El peor enemigo para la industria pueden ser ustedes mismos. Porque al final lo que se necesita son inversiones grandes. Ya tuviste a argentinos que se lo echaron a pulmón, tanto la compañía estatal argentina como varias compañías argentinas que vieron la oportunidad y la tomaron. Y están haciendo muy, muy bien. Sin duda. Pero ahora vienen inversiones en infraestructura para todas las cosas. La infraestructura es cara y requiere mucho financiamiento. Y los bancos son duros en los análisis que hacen de la factibilidad de pago. Normalmente son proyectos a muy largo plazo: 15, 20 años de racional para poderse pagar de manera adecuada. Entonces siempre está un poco el temor de que vuelva a haber restricciones en la Argentina, como las que ya han tenido varias veces. Sobre todo el tema de la accesibilidad a sacar los dólares que generes sobre las inversiones que hiciste. Y ese es su peor fantasma. Ese yo creo que es lo que los podría llegar a frenar, porque todo lo demás lo tienes puesto para ser competitivo.

Periodista: ¿Alcanza el RIGI para atraer a grandes inversiones en energía y minería o hace falta más?

Alfredo Álvarez: Parece estar alcanzando, pero no quita todos los temores. Los empiezan a ver de algunas inversiones, sin duda es mejor de lo que se tenía, pero siempre va a estar el fantasma ahí. En México hicimos chacanadas, cuestiones prácticas, movimientos en la realidad de nuestra Latinoamérica que desgraciadamente acaban pegándole esas fortalezas de roca que se habían construido. Te lo dice un mexicano que vio cómo hicieron pedazos una legislación que estaba a nivel mundial. Ese es el punto: el RIGI se ve bien, contiene los puntos esenciales, da una confianza inicial y lo estamos viendo ya con varios proyectos. Pero las discusiones siguen siendo ¿y qué tanto va a llegar en 5 años, en 10 años, en 15 años? Porque son proyectos a muy largo plazo. Y este es el temor, no de Argentina, de América Latina. Desgraciadamente tenemos estos bandazos como países que hacen muy difícil la promoción a largo plazo. Esperemos que no, esperemos que Argentina cumpla con los RIGIs y de esta estabilidad que requieren los proyectos de largo plazo. No solo creo que Argentina puede tener otro agro en la energía, creo que puede tener mucho más que el agro en la energía, y eso que Argentina es un país con una vocación agrícola bestial. El potencial es gigantesco.

Afonso Sartorio: Argentina tiene que construir, utilizando esta base regulatoria, un proceso de desarrollo que sea efectivo para los inversionistas y que sea bienvenido, que sea efectivo para la sociedad, para los territorios. Tener una mirada de triple bottom line puede ayudar a la Argentina a seguir este flujo de inversiones de forma que no sean dependientes de un gobierno A o gobierno B. Eso es fundamental. El gobierno puede ser para aquí o para allá, pero la sociedad tiene que estar convencida de que investir en infraestructura, en energía, en recursos minerales, logra contribuir para el desarrollo socioeconómico de la gente. Y si ustedes logran tener esta narrativa bien establecida, facilitan atraer las inversiones. Entonces, hay que tener un pacto mínimo entre gobierno, sociedad y las empresas.

Periodista: En minería se ve claramente un cambio en la forma de actuar de las empresas…

Afonso Sartorio: Las empresas mineras fueron forzadas a cambiar su forma de actuación. Eso fue no porque los empresarios de una hora para otra se tornaron muy generosos, sino porque la sociedad y los gobiernos hicieron una presión y con el tiempo maduró una forma de trabajo que es bastante más cooperativa. Se habla hoy de que la minería tiene que ser net positive, que la contribución sumada tiene que ser positiva. Por eso se habla de sustainable life of mine: tiene que pensar desde el principio de un proyecto, cómo se va a desarrollar para el éxito de los inversionistas, del territorio, la comunidad y de la biodiversidad, del medio ambiente. La buena noticia es que esta tecnología de desarrollo, cómo se hacen esas cosas ya está razonablemente madura en el mundo minero. Las mineras saben cómo hacerlo. En mí país tenemos que tener mucha atención con la minería ilegal. La minería ilegal destruye esta confianza que está siendo construida, porque no tiene todos los cuidados.

Alfredo Álvarez: Hoy en día la mentalidad en las grandes mineras es una mentalidad que gusta, las más grandes operadoras de Latinoamérica han firmado compromisos en el entorno de lo que está diciendo Afonso, independientemente del país que estén minando. Hoy tienen que entregar algo más de lo que recibieron, tanto en el aspecto social, como en el aspecto comunitario, como en el aspecto de sus trabajadores, la biodiversidad, las emisiones de carbono, etcétera. Como prestadores de servicio de la industria minera se siente un ambiente que está avanzando.

Periodista: En minería se habla mucho del litio, pero también del cobre, ¿qué análisis hacen del cobre en Argentina? ¿Es posible que lleguen inversiones tan grandes, de u$s4.000 o u$s5.000 millones de dólares?

Alfredo Álvarez: El RIGI va bien, está detonando las discusiones, y evidentemente los boards de estas empresas lo que están haciendo es discutir qué tanto le creen al RIGI y qué tanto no le creen. O sea, al final esa es la discusión, ¿qué tanto me animo a poner estos 5, 10, 15 mil millones de dólares que hay que poner? En minería se construye durante 6, 7 años y posiblemente, si me va bien, en 10 años ya estoy produciendo de manera estable. No importa tanto la Argentina de hoy, me importa qué Argentina voy a encontrar en 10 años, que es cuando voy a empezar a sacar el cobre. Y no son inversiones menores y no son compañías con bolsillos tan profundos. Uno de los mayores retos de la minería a nivel mundial es el acceso a capital. Por alguna razón el valor de capitalización de las empresas mineras es chico para lo que se necesita. El cobre claramente es un material de la transición energética, se necesita a nivel mundial. Por más que se recicle, vas a necesitar dos, tres veces en el más conservador de las proyecciones lo que se produce hoy. La mayoría de las minas van en declino, hay pocas nuevas minas de cobre. Latinoamérica es un player súper importante y resulta que todos tus vecinos tienen muchísimo cobre. Salvo que Dios haya sido extremadamente injusto con los argentinos, no tienes que ser geólogo para llegar a una conclusión de que las montañas del oeste de Argentina deben estar repletas de cobre y debe de haber proyectos con una ley espectacular y que pueden generar muchísimo valor para Argentina. Hoy en día no hay minera de las grandes en el mundo que no tenga la pregunta en el board ¿invertimos o no invertimos en Argentina?

Periodista: Entonces, ¿qué hace falta para lleguen esas inversiones? ¿qué no debemos hacer?

Alfredo Álvarez: Ahora son muy importantes las acciones. Quisiéramos ver una congruencia total en los jefes de provincias, en los congresos, en las regulaciones. No empezar a ver cosas raras alrededor. Ya invirtió esta compañía, ahora le voy a poner una reglita aquí para que me dé un dinerito por acá, más de lo que habíamos acordado. Tenemos que ir creciendo la confianza en Argentina. Los recursos están. La confianza inicial creo que está. Que es mucho decir para donde viene el país. Honestamente, es espectacular. Ahora, no empiecen a tener acciones pequeñas que empiecen a minar o a tirar esa confianza. Porque la confianza es como un vaso, cuando se rompe, no difícil reconstruir.

Afonso Sartorio: Los inversionistas tienen una mirada y dicen: ‘hay algunos territorios en los que yo voy a hacer negocios, en otros no voy’. Argentina tiene que ser un farol verde para todos esos. Lo que Alfredo comentó es importante. Lo que el gobierno federal y las provincias hablan no puede estar en disonancia. Hay que tener una coherencia. Eso es muy importante. Y también el desarrollo de toda la cadena industrial, la cadena de valores es importante. Hay que pensar cómo atraer proveedores, desarrollar tecnología, la academia formando nuevos técnicos, ingenieros. Hay que tener una mirada de cómo empezar a poner esas cosas a disposición de los inversionistas, de las empresas y de los territorios, para evitar los cuellos de botella

Alfredo Álvarez: Chile en la parte minera está volando, está haciendo un muy buen trabajo y tiene muchas demandas también de trabajadores, demandas de servicios especializados. Y tiene un ecosistema de servicios especializados súper, súper robusto. Entonces, como compañía minera, es mucho más fácil ya operar en un esquema en donde tú puedes tener dos, tres proveedores para cada servicio que necesites.

Periodista: ¿Y cómo se logra que eso pase en Argentina?

Afonso Sartorio: Creo que la mirada de Argentina no debe ser, son competidores. Es un poco al revés. Complementario. Tienen que ser complementarios porque los como Alfredo dice, los chilenos, al gobierno, a la sociedad chilena, o lo mismo en Perú, lo mismo en Brasil, para mencionar tres países que tienen industrias mineras fuertes, les interesa que los trabajadores, los técnicos, estén ahí para desarrollar negocios en su territorio. Entonces, es una ventaja para Argentina atraer a algunos, y tener a Chile tan cerca.

Alfredo Álvarez: La verdad es que creo que puedes hacer un ecosistema compartido con Chile. Están demasiado cerca, y eso les da robustez a los dos sistemas porque al final no estás compitiendo. Se va a necesitar tanto cobre que hoy en día las compañías mineras de cobre no se ven como competencia una a la otra. O sea, no es como en el coche, que es, o te compras uno de una marca o de otra. O sea, se necesita tanto cobre que todos pongan a sacar lo más que puedan. O sea, entonces, véanlo como un ecosistema.

Periodista: ¿Cuáles son los próximos pasos de EY en estos sectores?

Alfredo Álvarez: Esta firma es conocida por servicios fiscales y contables y no voy a profundizar en ellos porque ya son suficientemente conocidos, pero tenemos prácticas que son un poco menos conocidas, que son nuestra parte de consultoría y nuestra práctica de estrategia y transacciones que son que son sumamente robustas en este espectro de la minería y del petróleo y el gas. Desde hace varios años decidimos invertir como firma y eso nos ha posicionado sin duda como una de las mejores firmas para prestar servicios en el espectro minero y petrolero, desde la perspectiva tecnológica, operaciones, activos, mantenimiento digital, todo lo que es inteligencia artificial, lo que es analítica de datos, los factores humanos alrededor de la tecnología. tenemos un área de capital humano súper robusta, un área de transacciones de estrategia desarrollada y hemos ayudado a clientes a pensar conceptos de economía circular y cómo pueden aplicarlos dentro de la minería, a definir qué es la mina del futuro.

Afonso Sartorio: Tenemos un equipo enfocado en la parte técnica, sobre todo de minería, pero también en oil and gas, que son geólogos, ingenieros, que trabajan con los temas específicos de esas cadenas productivas, trabajos en operaciones para manejo de riesgos, manejo de costos, para aumento de throughput, pero también tenemos equipos que trabajan en las etapas de construcción. Y en Argentina esto es súper relevante, porque es la etapa que se viene, desde las etapas de pre-factibilidad hasta la puesta en marcha y la escalada de producción, pasando por el planeamiento y los métodos de gestión de tecnologías para que ese proceso sea de la forma más eficiente.