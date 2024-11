El Gobierno oficializó a María Tettamanti como secretaria de Energía

Luis Caputo Daniel González María del Carmen Tettamanti Energía Tettamanti llega al Gobierno con el apoyo de Mauricio Macri.

La flamante funcionaria venía de desempeñarse como gerenta general en NRG Energía S.A. y es ex directora general de Camuzzi Gas Pampeana. Economista, egresada de la Universidad de La Plata, también posee un Máster en Economía de la Universidad del CEMA y trabajó en Grupo Albanesi y Meridional S.A.

Tettamanti cuenta no solo con la confianza de La Libertad Avanza, sino también de Mauricio Macri. La economista se desempeñó como responsable de gas en el equipo de energía de Patricia Bullrich, encabezado por el exsecretario de Energía y Minería de la Nación, Emilio Apud.

En diálogo con este medio durante el ciclo Ámbito Debate 2022, la nueva funcionaria se refirió al potencial del gas de Vaca Muerta: “La perspectiva que tiene Argentina en el desarrollo de Vaca Muerta es enorme. El potencial es enorme, pero la infraestructura es el cuello de botella. Las distribuidoras somos el último eslabón de la cadena”.

La salida de Chirillo de Energía

La salida de Chirillo, anticipada a mediados de octubre, es un nuevo movimiento dentro de las estructura de gobierno de La Libertad Avanza. El exsecretario esgrimió que el motivo de su apartamiento era la necesidad de más tiempo para tratar su enfermedad de larga data, que en los últimos meses le complicó la gestión diaria, e incluso, algunos viajes y presencia en eventos públicos.

El abogado Chirilllo fue convocado, junto a un grupo de expertos en desregulación que habían ocupado cargos públicos durante el gobierno de Carlos Menem, cuando Javier Milei era precandidato. En ese momento, dudó de regresar a la Argentina, luego de pasar casi dos décadas radicado en España, donde fue consultor y ejecutivo de compañías energéticas locales.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/chirilloeduardo/status/1846966290654638259?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1846964487846613010%7Ctwgr%5E30baf1e335ca883d115d02ffc95d006ee309754b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fenergia%2Fel-gobierno-javier-milei-reemplaza-al-secretario-eduardo-rodriguez-chirillo-n6071634&partner=&hide_thread=false Hoy presenté mi renuncia como secretario de Energía de la Nación por motivos personales y profesionales que considero oportuno atender en este momento.



Quiero agradecerles tanto al Presidente de la Nación @JMilei como al ministro @LuisCaputoAR por la confianza depositada en mi… — Eduardo R. Chirillo (@chirilloeduardo) October 17, 2024

En España, Chirillo realizó un tratamiento contra el cáncer y, a su salida, el Gobierno explicó que la misma se dio por motivos personales.

Sin embargo, en estricto off the record, en Economía están muy preocupados por una posible "crisis energética" por altas temperaturas en el verano, y hablan de "falta de previsión" en el aprovisionamiento de energía, a pesar que Chirillo lanzó un plan específico para evitarlo. También se mencionan las molestias que habrían generado los cortocircuitos y el entorpecimiento de los vínculos diplomáticos y empresariales con Brasil y Bolivia.

Un fuente calificada también aseguró una reciente nota de Energy Report sobre la falta de inscripción de 1,4 millones de hogares en los subsidios para no perder el beneficio, y un creciente gasto público en el sector de la energía por no lograr aplicar un modelo acertado de recorte y distribución equitativa de esas asistencias, fue la gota que derramó el vaso. El gran escollo fue no poder poner en marcha la Canasta Básica Energética (CBE), como la que funciona en varios países, y que aquí se anunció con bombos y platillos.