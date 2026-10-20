Avanza la mayor inversión privada de la historia argentina: YPF puso fecha para firmar el acuerdo por Argentina LNG

Su CEO, Horacio Marín, confirmó durante la AOG Patagonia 2026 que YPF, Eni y XRG firmarán la decisión final de inversión del megaproyecto de gas natural licuado. La iniciativa contempla inversiones acumuladas por u$s51.000 millones y apunta a generar exportaciones por u$s10.000 millones anuales a partir de 2031.

Horacio Marín ratificó que el 26 de noviembre está prevista la firma de la decisión final de inversión de Argentina LNG, el megaproyecto que YPF desarrolla junto a Eni y XRG.

La mayor inversión privada proyectada en la historia argentina ya tiene una fecha clave: el jueves 26 de noviembre de 2026 . Ese día, YPF prevé firmar junto a la italiana Eni y la emiratí XRG la Decisión Final de Inversión (FID, por sus siglas en inglés) de Argentina LNG , el megaproyecto destinado a transformar el gas de Vaca Muerta en exportaciones de gas natural licuado (GNL) hacia los mercados internacionales.

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La fecha fue ratificada por Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, en el marco de la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 , que se desarrolla en Neuquén. La confirmación precisa el calendario del proyecto, después de que Energy Report adelantara en septiembre que las compañías trabajaban para concretar el acuerdo durante la última semana de noviembre.

La iniciativa contempla inversiones acumuladas estimadas en u$s51.000 millones a lo largo de su desarrollo , una magnitud que la convertiría en la mayor inversión privada de la historia del país. El plan incluye la producción de gas en Vaca Muerta, infraestructura de procesamiento y transporte, instalaciones portuarias y dos unidades flotantes de licuefacción frente a la costa de Río Negro. La capacidad inicial prevista es de 12 millones de toneladas anuales de GNL.

El compromiso previsto para el 26 de noviembre corresponde a la Decisión Final de Inversión, conocida internacionalmente como FID (Final Investment Decision).

Se trata de uno de los hitos más importantes en el desarrollo de un proyecto energético de gran escala, porque implica que sus socios definan formalmente el avance hacia la etapa de ejecución sobre la base de los estudios técnicos, los presupuestos, los acuerdos comerciales y la estructura financiera.

La firma no supone el desembolso inmediato de los u$s51.000 millones, sino un paso decisivo para poner en marcha las inversiones previstas y avanzar en la contratación y construcción de la infraestructura.

Hasta ahora, YPF y sus socios habían completado distintas etapas de negociación y estructuración del proyecto.

En febrero de 2026, las tres empresas suscribieron un Acuerdo de Desarrollo Conjunto (JDA, por sus siglas en inglés) de carácter vinculante. Ese entendimiento estableció el programa de trabajo para avanzar en la ingeniería, la estructuración técnica, los acuerdos comerciales y la búsqueda de financiamiento.

La FID constituye el siguiente gran objetivo de ese proceso.

La confirmación de la fecha también permite precisar una definición que YPF venía anticipando. En septiembre, ejecutivos de la compañía habían señalado a Energy Report que la firma se concretaría hacia fines de noviembre. Ahora, Marín ratificó el día previsto durante la exposición petrolera de Neuquén.

Una inversión de u$s51.000 millones para desarrollar el gas de Vaca Muerta

La magnitud económica es uno de los principales aspectos que distinguen a Argentina LNG de otros proyectos energéticos anunciados en el país.

YPF, Eni y XRG presentaron en agosto la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por una inversión acumulada estimada en u$s51.000 millones, que contempla el desarrollo integral del proyecto a lo largo de su vida útil.

El monto incluye tanto la infraestructura necesaria para producir y exportar el gas como las inversiones sucesivas en los yacimientos que deberán abastecer el sistema durante las próximas décadas.

De acuerdo con las estimaciones difundidas por YPF, hasta 2031 se prevén inversiones cercanas a u$s29.000 millones, coincidentes con la etapa de desarrollo y puesta en marcha de la infraestructura principal.

De ese monto, aproximadamente u$s24.000 millones estarían destinados a complejos industriales, instalaciones portuarias, ductos y unidades de licuefacción, mientras que otros u$s5.000 millones corresponderían al desarrollo de los yacimientos y la perforación de pozos.

El proyecto busca aprovechar los recursos de gas no convencional de Vaca Muerta, una formación que ya constituye el principal motor del crecimiento gasífero argentino.

El objetivo es transformar parte de esa producción en cargamentos de GNL que puedan comercializarse en mercados internacionales, superando las restricciones geográficas y estacionales que presenta actualmente la exportación de gas por gasoductos.

YPF, Eni y XRG: los tres socios detrás del megaproyecto

Argentina LNG reúne a tres compañías con perfiles complementarios.

YPF aporta su experiencia operativa en Vaca Muerta, su conocimiento de los recursos hidrocarburíferos argentinos y su participación en el desarrollo de la infraestructura necesaria.

Eni, una de las principales compañías energéticas de Italia, suma su experiencia internacional en proyectos de gas natural, infraestructura de licuefacción y comercialización de GNL.

XRG, la plataforma internacional de inversiones energéticas vinculada con ADNOC, la petrolera estatal de Abu Dabi, incorpora capacidad financiera y presencia en los mercados globales de energía.

La incorporación de estos socios busca distribuir las necesidades de inversión y los riesgos de una iniciativa que requiere desembolsos multimillonarios antes de comenzar a generar ingresos por exportaciones.

En la primera etapa no está prevista, según los planes comunicados previamente por YPF, la incorporación de un cuarto socio. Una eventual ampliación de la estructura societaria podría evaluarse para una etapa posterior de expansión.

Dos buques de licuefacción y un gasoducto dedicado hacia Río Negro

El desarrollo contempla una cadena integrada que comienza en los yacimientos de Vaca Muerta, en Neuquén, y termina con la exportación de GNL desde la costa atlántica de Río Negro.

Para ello, el proyecto requiere nuevas instalaciones de producción, plantas de procesamiento y un gasoducto dedicado que permita transportar grandes volúmenes de gas hacia el complejo exportador.

El componente central estará constituido por dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), con capacidad de 6 millones de toneladas anuales cada una.

En conjunto, permitirían alcanzar una producción inicial de 12 millones de toneladas de GNL por año.

El sistema también deberá contar con infraestructura para tratar el gas, separar líquidos asociados, realizar las operaciones portuarias y cargar el producto en buques metaneros.

La localización prevista para las instalaciones de exportación se encuentra en la zona de Sierra Grande, sobre el Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro.

El plan contempla además la posibilidad de incrementar posteriormente la capacidad de producción hasta los 18 millones de toneladas anuales, sujeto a nuevas inversiones y decisiones comerciales.

El financiamiento: bancos internacionales y agencias de crédito a la exportación

La confirmación de la fecha de la FID llega mientras YPF y sus socios trabajan sobre una estructura financiera de gran magnitud.

Según había adelantado Energy Report, las gestiones de financiamiento contemplan un esquema que podría movilizar alrededor de u$s30.000 millones, con participación de bancos comerciales, aportes de los socios y agencias internacionales de crédito a la exportación.

Estas últimas entidades, conocidas como ECA por sus siglas en inglés, respaldan operaciones relacionadas con la provisión de equipos, tecnología y servicios de sus respectivos países.

En el esquema analizado por los desarrolladores, el objetivo es obtener entre u$s14.000 millones y u$s16.000 millones de financiamiento respaldado por estas agencias.

Entre las entidades consideradas aparecen el Export-Import Bank de Estados Unidos (EXIM), SACE de Italia y mecanismos de garantías asociados con Alemania y España.

La arquitectura financiera también incluye la participación de entidades bancarias internacionales y la posibilidad de combinar capital propio con deuda de largo plazo.

El objetivo de este modelo es distribuir el financiamiento entre distintas fuentes, reducir los riesgos individuales de los prestamistas y obtener condiciones competitivas para las inversiones.

No obstante, las cifras corresponden a la estructura financiera prevista y no implican que la totalidad de los créditos y garantías se encuentre definitivamente aprobada o desembolsada.

Contratos de exportación: otra pieza clave para poner en marcha Argentina LNG

En paralelo con la financiación, YPF continúa trabajando sobre los contratos de comercialización del gas natural licuado.

La petrolera había anticipado negociaciones para firmar entre dos y tres contratos iniciales de exportación, con volúmenes de entre 500.000 y 1,5 millones de toneladas anuales cada uno.

Estos acuerdos resultan fundamentales porque permiten comprometer anticipadamente una parte de la producción futura y ofrecer previsibilidad sobre los ingresos que generará el proyecto.

En la industria internacional del GNL, los contratos de abastecimiento de largo plazo constituyen uno de los principales respaldos comerciales utilizados para estructurar el financiamiento de grandes instalaciones de licuefacción.

Entre los potenciales mercados del gas argentino se encuentran países de Europa y Asia, regiones que demandan suministros de GNL para sus sistemas eléctricos, industrias y redes de distribución.

La diversificación de proveedores adquirió especial importancia durante los últimos años por los conflictos geopolíticos que afectaron las rutas comerciales y el abastecimiento energético internacional.

Exportaciones por u$s10.000 millones anuales a partir de 2031

La puesta en funcionamiento de Argentina LNG está prevista para 2031, cuando las dos unidades flotantes de licuefacción deberían alcanzar su etapa operativa, de acuerdo con el cronograma de desarrollo anunciado por la compañía.

En ese escenario, YPF proyecta que el emprendimiento podría generar exportaciones por aproximadamente u$s10.000 millones anuales durante dos décadas.

El volumen de ingresos estimado dependerá de la capacidad efectivamente instalada, los contratos comerciales, la producción de gas y los precios internacionales del GNL.

La iniciativa representa una oportunidad para ampliar las exportaciones energéticas argentinas, que actualmente dependen principalmente de las ventas externas de petróleo y de los envíos regionales de gas natural por gasoductos.

El GNL permitiría incorporar mercados más distantes y sostener exportaciones durante todo el año, utilizando parte de la producción no convencional de Vaca Muerta.

Además, el desarrollo requerirá una amplia cadena de proveedores vinculados con construcción, metalmecánica, servicios petroleros, transporte, equipamiento industrial y operaciones portuarias.

La firma del 26 de noviembre, el próximo paso decisivo

La exposición AOG Patagonia 2026, que se celebra del 19 al 22 de octubre en Neuquén, se convirtió en el escenario elegido por Horacio Marín para ratificar el calendario de Argentina LNG.

Con la fecha del 26 de noviembre establecida para la firma de la FID, el proyecto entra en una etapa decisiva para transformar los acuerdos preliminares, las negociaciones financieras y los estudios de ingeniería en compromisos de inversión y ejecución.

El paso será especialmente relevante por la magnitud del capital involucrado y por la necesidad de coordinar simultáneamente la producción de gas, la construcción de gasoductos, el procesamiento y la infraestructura de exportación.

Luego de la firma prevista, las empresas deberán continuar con el cierre de los contratos financieros, las adjudicaciones y las tareas necesarias para iniciar las obras principales.

Si el cronograma se cumple, Argentina LNG avanzará hacia la etapa de construcción durante 2027, con el objetivo de comenzar a exportar GNL a gran escala desde 2031.