YPF acelera Argentina LNG y se prepara para firmar contratos clave a fines de noviembre

La primera etapa del proyecto producirá 12 millones de toneladas. Actualmente, se negocian los primeros contratos de exportación y en octubre se lanza la megalicitación de insumos para gasoductos.

La iniciativa contempla un gasoducto dedicado, instalaciones de procesamiento y unidades flotantes de licuefacción, una arquitectura pensada para transformar los crecientes volúmenes de gas de Vaca Muerta en cargamentos de exportación.

Luego del anuncio de un multimillonario acuerdo con EEUU para infraestructura clave para Vaca Muerta y todo el corredor energético y minero, YPF empieza a acercarse a una definición clave para convertir el gas no convencional en exportaciones de escala global de Gas Natural Licuado (GNL) . Según pudo saber Ámbito / Energy Report , a fines noviembre se firmará la Decisión Final de Inversión (FID, por su siglás en inglés) de Argentina LNG , el proyecto que desarrolla junto a Eni y XRG, la compañía de inversión internacional de ADNOC , y que implicará la inversión privada más importante de la historia argentina.

Desde Nueva York, el CEO de la petrolera Horacio Marín , confirmó la información sin dar una fecha exacta. Pero fuentes a este medio indicaron que podría ser el 27 de noviembre, en el emblemático edificio de Puerto Madero donde están las oficinas de YPF, junto al resto de los socios del proyecto.

Dentro de la búsqueda de capitales, Marín afirmó a este medio que están cerrando el financiamiento del proyecto con garantías y créditos de agencias de exportación, bancos privados y aportes propios. Serían entre u$s14.000 y u$s16.000 millones, para lo que están trabajando además de la compañía –que aportaría un 30%- entidades como el J.P. Morgan, Santander y EXIM Bank. Para completar las distintas etapas de Argentina LNG se necesitarían en total unos u$s30.000 millones.

El ejecutivo es parte de la comitiva oficial del presidente Javier Milei que en las últimas horas sumó a los recuerdos que se traerá del viaje un importante anuncio para el sector energético y minero que prevé inversiones multimillonarias en infraestructura.

“Argentina LNG es hoy el proyecto más importante para mí y para la compañía. Estamos trabajando intensamente en el financiamiento junto a agencias de crédito a la exportación (ECAs) y bancos comerciales. Hacia fin de año estaremos firmando el FID en Buenos Aires y, en febrero del próximo año, avanzaremos con las primeras obras y la ejecución del proyecto”, había declarado Marín tiempo atrás.

El proyecto prevé una capacidad inicial de 12 millones de toneladas anuales de GNL, con posibilidad de ampliarse hasta 18 MTPA. En esa primera etapa estarán estos tres socios, pero luego podría incorporarse un cuarto. La iniciativa contempla un gasoducto dedicado, instalaciones de procesamiento y unidades flotantes de licuefacción, una arquitectura pensada para transformar los crecientes volúmenes de gas de Vaca Muerta en cargamentos de exportación.

Los primeros contratos de venta

La definición de inversión no es el único frente abierto. YPF está cerca de firmar los primeros contratos de exportación de GNL para Argentina LNG.

Oportunamente, Marín señaló que la empresa prevé suscribir entre dos y tres contratos, por volúmenes de entre 0,5 y 1,5 MTPA cada uno. Ese paso será central para avanzar en el financiamiento, ya que los acuerdos de venta de largo plazo suelen funcionar como respaldo comercial para estructurar inversiones de esta magnitud.

La búsqueda de compradores aparece en un momento de fuerte competencia global por nuevas fuentes de GNL. Las tensiones geopolíticas y las interrupciones en rutas energéticas sensibles, como el estrecho de Ormuz y el mar Rojo, aumentaron el interés por proyectos capaces de sumar oferta fuera de los polos tradicionales.

En ese contexto, Argentina LNG busca posicionarse como una nueva fuente de abastecimiento para los mercados internacionales. Para el país, el proyecto también representa una vía para monetizar el gas no convencional de Vaca Muerta, que ya aporta aproximadamente 60% de la producción nacional.

Un proyecto con socios internacionales

El desarrollo de Argentina LNG reúne a YPF con Eni y XRG. La participación de jugadores internacionales es uno de los puntos centrales del esquema, tanto por el acceso a financiamiento como por la experiencia en comercialización global de GNL.

La escala prevista obliga a resolver varios frentes en paralelo: financiamiento, contratos de venta, infraestructura de transporte, procesamiento del gas y licuefacción flotante. La primera etapa apunta a 12 MTPA, pero la posibilidad de llegar a 18 MTPA muestra que el diseño contempla una expansión posterior si el mercado y el abastecimiento acompañan.

Para YPF, el proyecto se volvió una de las piezas principales de su estrategia de largo plazo. La empresa busca ampliar la producción de gas en Vaca Muerta y abrir una salida exportadora que permita generar divisas de manera sostenida.

El corredor Andes-Atlántico y el financiamiento de EEUU

Argentina LNG también quedó incluido dentro del acuerdo del Corredor Andes-Atlántico que la Argentina y Estados Unidos firmaron en Nueva York, una iniciativa bilateral que contempla inversiones de hasta u$s7.000 millones durante 2027 para infraestructura estratégica vinculada con energía, minería, transporte y telecomunicaciones. El entendimiento fue suscripto por el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Dentro de ese paquete, alrededor de u$s6.000 millones estarán vinculados con Argentina LNG. El esquema contempla herramientas de financiamiento del EXIM, el banco de exportaciones e importaciones de Estados Unidos, y de la DFC, la agencia estadounidense de financiamiento para el desarrollo.

El corredor busca mejorar la conexión entre Vaca Muerta, las zonas mineras y los puertos del Atlántico. Para eso, incluye proyectos en ductos, transporte, generación y transmisión eléctrica, ferrocarriles, vías navegables, puertos, oleoductos, gasoductos e infraestructura digital. En el caso energético, el objetivo declarado es reducir cuellos de botella y ampliar la capacidad de producción y exportación de petróleo y gas.

El acuerdo también abre la puerta a la participación de empresas estadounidenses en licitaciones o como subcontratistas. Entre las obras mencionadas aparecen la Hidrovía, líneas ferroviarias en proceso de privatización como Belgrano Cargas y una posible conexión ferroviaria entre Vaca Muerta y Bahía Blanca.

Además de Vaca Muerta, la iniciativa incorpora a la minería como otro eje estratégico. Argentina y Estados Unidos buscarán desarrollar proyectos de extracción y procesamiento de minerales críticos, con foco en litio y cobre, en línea con la estrategia estadounidense de diversificar cadenas internacionales de suministro.

El otro proyecto de GNL en marcha

YPF no es la única compañía que avanza con proyectos de GNL en la Argentina. Un consorcio liderado por Pan American Energy desarrolla Southern Energy SA (SESA), una iniciativa que contempla dos unidades flotantes de GNL con una capacidad de exportación combinada de 6 millones de toneladas anuales.

La convivencia de ambos proyectos muestra que el país busca acelerar una nueva etapa para el gas no convencional. Después de años concentrados en sustituir importaciones y abastecer la demanda interna, el desafío pasa ahora por construir capacidad exportadora.

La diferencia estará en los plazos de ejecución, la disponibilidad de gas, el financiamiento y la capacidad de cerrar contratos de largo plazo con compradores internacionales.

Más inversión en upstream y midstream

Además del GNL, YPF proyecta inversiones relevantes en infraestructura de upstream y midstream para desarrollar nuevos yacimientos petroleros, aumentar su capacidad de producción de crudo y ampliar su red de transporte.

Industrial Info Resources (IIR) hace seguimiento a 154 proyectos de YPF en la Argentina, por inversiones estimadas en u$s15.000 millones.

Entre los mayores proyectos de upstream petrolero aparece La Angostura LLL, que apunta a alcanzar una producción de 240.000 barriles diarios a partir de 2032. Si se desarrolla y completa en su totalidad, la iniciativa podría representar inversiones cercanas a u$s25.000 millones.