La compañía da un paso estratégico en la evolución de su ecosistema comercial y reafirma su liderazgo en innovación, incorporando una solución alineada con una de las transformaciones más relevantes de la industria publicitaria

YPF presenta YPF Play , su nueva plataforma de Retail Media , diseñada para que las marcas conecten con millones de consumidores a través de una propuesta integral basada en datos, tecnología, audiencias e inteligencia comercial.

Con este lanzamiento, YPF da un paso estratégico en la evolución de su ecosistema comercial y reafirma su liderazgo en innovación, incorporando una solución alineada con una de las transformaciones más relevantes de la industria publicitaria: la convergencia entre medios, tecnología y experiencia de consumo.

YPF Play combina la potencia de una red de más de 1.600 Estaciones de Servicio y tiendas FULL, que reciben más de 25 millones de visitas mensuales, con una base de más de 4 millones de socios activos de ServiClub y APP YPF , principal punto de conexión digital con los clientes. La integración de estos activos permite construir audiencias de alto valor, desarrollar estrategias omnicanal y medir resultados a escala nacional.

Gracias a esta combinación única de presencia física, alcance digital y conocimiento de sus usuarios, YPF Play ofrece a anunciantes y agencias la posibilidad de conectar con audiencias relevantes en momentos de alta atención y a lo largo de todo el recorrido del consumidor.

Actualmente, más de 3 millones de usuarios únicos ingresan cada mes a APP YPF, donde se realizan más de 8 millones de operaciones mensuales. Este nivel de interacción, sumado a la información generada por los usuarios fidelizados de ServiClub, permite comprender hábitos e intereses para desarrollar comunicaciones más relevantes y eficientes.

Además, las capacidades de medición de YPF Play permiten evaluar el impacto de las campañas desde la generación de awareness y engagement hasta la conversión, optimizando la inversión a partir de resultados concretos.

"Con YPF Play ponemos a disposición de las marcas una propuesta de Retail Media única en el país, que combina alcance federal, audiencias de alto valor, capacidades de segmentación y medición de resultados. Nuestro objetivo es ayudar a los anunciantes a conectar con las personas de una manera más relevante, acompañándolas en momentos cotidianos de consumo a través de experiencias integradas entre el mundo físico y digital", afirmó Agustina Pelfini, Chief Marketing Officer de YPF.

Por su parte, Mauro Cercos, Gerente General de YPF Digital, destacó: "APP YPF es un espacio donde millones de usuarios resuelve necesidades cotidianas: cargar combustible, pagar en FULL, sumar y canjear puntos Serviclub, pero también ingresar dinero, hacerlo rendir y hasta invertir en la compañía comprando acciones. Esa diversidad de experiencias profundiza el vínculo y nos permite conocer mejor hábitos e intereses que, complementados a la potencia de una red física única, forman un ecosistema relevante que YPF Play disponibiliza para que otras marcas conecten y acerquen propuestas de valor al consumidor".

YPF ya viene demostrando el potencial de este modelo mediante soluciones de segmentación inteligente, activación omnicanal y modelos predictivos de comportamiento, alcanzando incrementos de hasta un 20% en las transacciones de usuarios impactados y campañas de performance con tasas de conversión de 1 de cada 3 usuarios.

Con YPF Play, YPF transforma uno de los ecosistemas de consumidores más relevantes de Argentina en una nueva plataforma de crecimiento para las marcas, combinando alcance, conocimiento de audiencias, tecnología y capacidad de generar resultados a escala.