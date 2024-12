Cumbre Mundial de Transición Energética cerró con la Declaración de Ceará: ¿de qué se trata y quiénes adhirieron?







El evento realizdo en Fortaleza contó con más de 100 ponentes durante dos días de reuniones en los cuales se realizaron 24 mesas de debate, 8 mesas de trabajo y 4 conferencias magistrales.

La Cumbre Mundial de Transición Energética en Brasil reunió a destacados panelistas quienes compartieron sus conocimientos sobre las mejores prácticas y las innovaciones en el ámbito de la energía limpia.

La Cumbre Mundial sobre la Transición Energética (WSoET) realizada en la ciudad brasileña de Fortaleza finalizó con la firma de la Carta de Declaración de Ceará, un documento que insta a gobiernos, ciudades, empresas, ONGs y comunidades a promover la innovación tecnológica y soluciones emergentes -como el hidrógeno verde- para construir y un futuro más sostenible, justo y resiliente.

El evento, que fue organizado por el Global Institute for the Future, lá Advanced Leadership Foundation (ALF), Winds for Future y el Estado de Ceará, contó con más de 100 ponentes durante dos días de reuniones en los cuales se realizaron 24 mesas de debate, 8 mesas de trabajo y 4 conferencias magistrales.

Durante dos días de trabajo y debate los participaron se concentraron en el abordaje de los desafíos y oportunidades relacionados con la transformación de los sistemas energéticos a nivel global y la "necesidad urgente" de transformar los sistemas actuales para abordar los desafíos del cambio climático y fomentar un desarrollo económico inclusivo.

"La transición energética no es solo una opción sino una necesidad urgente. La Cumbre Mundial sobre la Transición Energética es una plataforma vital donde líderes y expertos se unen para compartir conocimientos y forjar un camino hacia un futuro sostenible", explicó Jorge Brown, del presidente del Global Institute for the Future y vice de la Advanced Leadership Foundation .

El directivo también aseguró que hoy los actores globales "tenemos la obligación de transformar desafíos en oportunidades y garantizar un legado de energía limpia para las generaciones venideras” y subrayó la importancia de la “profunda colaboración del sector público, fundamentalmente del tercer sector y las empresas” que tuvo lugar en la previa y durante el desarrollo de la Cumbre. El Instituto Global para el Futuro y ALF, reconocidas por su compromiso con el desarrollo sostenible y la capacitación de líderes, busca fomentar un diálogo constructivo y colaborativo entre los participantes. Según detallaron los organizadores, la Cumbre no solo se enfocó en la transición energética sino que también abordó la importancia de garantizar que este proceso sea inclusivo y equitativo, beneficiando a todas las comunidades. Cumbre Mundial de Transición Energética 2.jpg A lo largo de los dos días en los que se desarrolló el evento se abordaron temas como la implementación de energías renovables, la eficiencia energética y el papel del hidrógeno verde como vector clave en la transición. Además, se debatió acerca de las políticas necesarias para garantizar que esta transición sea justa y equitativa, beneficiando a todas las comunidades. La Cumbre adoptó diferentes modalidades de trabajo como paneles de debate, talleres e instancias de networking con el objetivo de generar soluciones prácticas y políticas efectivas que impulsen un futuro energético más limpio y sostenible. Jorge Brown agregó que la Cumbre Mundial "no solo es un espacio para el diálogo, sino también un llamado a la acción. Los participantes están invitados a colaborar en la creación de un futuro energético que no solo sea sostenible, sino que también promueva la justicia social y el bienestar económico”. La secretaria de Relaciones Internacionales de Ceará, Roseanne Medeiros, destacó la importancia de este encuentro señalando que ese estado brasileño se posiciona como líder en la transición energética en América Latina. "Estamos comprometidos con la sostenibilidad y la innovación y esta Cumbre es una oportunidad invaluable para intercambiar ideas y forjar alianzas que impulsen el cambio", afirmó la funcionaria. image.png En el cierre de la Cumbre se firmó la Declaración de Ceará, un documento activo al cual adhirieron Gibraltar; el Ministerio de Energía de Paraguay; las provincias de Córdoba y Neuquén; el ex presidente de Túnez, Mehdi Jomaa; la ex mandataria de Ecuador, Rosalia Arteaga; el ex presidente de Costa Rica, Juan Alvarado; el ex mandatario de Eslovenia, Danilo Turk; la congresista de Estados Unidos, Linda Sánchez y el Secretario de la OCDE, Ángel Gurría, entre otros. Carta de Declaración de Ceará del 29 de noviembre de 2024 Nosotros, los participantes de la Cumbre Mundial de Transición Energética celebrada en Ceará los días 28 y 29 de noviembre de 2024, reunidos con el propósito de abordar los desafíos y oportunidades de la transición hacia un futuro energético sostenible, declaramos lo siguiente: Reconocemos que la urgencia climática exige acciones inmediatas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, y limitar el aumento de la temperatura global según los objetivos del Acuerdo de París. La transición energética es fundamental para promover el desarrollo sostenible, beneficiando a todas las comunidades, principalmente a las más vulnerables. Innovaciones tecnológicas e inversiones en energías renovables, incluyendo las soluciones del hidrógeno, y otras soluciones como un motor importante. La colaboración internacional y regional es esencial para compartir conocimientos, recursos y experiencias que aceleren la adopción de soluciones energéticas sostenibles, que permitan enfrentar desafíos globales, como la diversificación de fuentes energéticas. Nos comprometemos a promover las energías renovables, impulsar el desenvolvimiento de energías limpias, como solar, eólica, hidroeléctrica y biomasa, explorando también el potencial estratégico de tecnologías emergentes como el hidrógeno verde. Apoyar la innovación y educación, invertir en investigación, desarrollo y formación profesional para crear capacidades locales, promover el acceso a tecnologías avanzadas y generar empleos verdes. Garantizar una transición justa, para lograr un movimiento inclusivo, ofreciendo apoyo y oportunidades para las comunidades y trabajadores afectados. Establecer políticas integrales, colaborar con gobiernos y legisladores, para facilitar las inversiones en energía sostenible, infraestructura y el medio ambiente, incluido. Fortalecer la cooperación regional, trabajar conjuntamente con países vecinos y organizaciones internacionales para abordar desafíos comunes y potenciar iniciativas compartidas que aceleren la transición energética. Apelamos a Gobiernos establecer metas ambiciosas y políticas claras que incentiven la transición energética y prtotegena el medio ambiente. El sector privado debe invertir en tecnologías limpias, incluyen el uso de estas tecnologías en sus operaciones, y protegiendo a las personas y el medio ambiente. Insistir a las instituciones financieras para aumenten el financiamiento de proyectos de energías renovables y eficiencia energética, diversificando su portafolio hacia soluciones innovadoras. Instar a sociedades civiles y comunidades locales para participar activamente de las decisiones y prácticas en sus territorios. Las organizaciones internacionales deben facilitar soporte y colaboración global. Conclusión: La transición energética representa una responsabilidad compartida y una oportunidad única para construir y un futuro más sostenible, justo y resiliente. Con el apoyo de la innovación tecnológica y soluciones emergentes como el hidrógeno verde podemos avanzar hacia sistemas energéticos que respondan a los desafíos climáticos y económicos de nuestra era. Unidos en propósito y acción, transformemos nuestras economías para beneficiar al as generaciones actuales y futuras.