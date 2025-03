Plástico Brasil 2025: es la quinta industria del país, mueve u$s22.100 millones y tiene 14.200 empresas

"La Feira Internacional del Plástico ha crecido en tamaño y importancia, siempre traemos lo más actual en máquinas y equipamientos, innovaciones y soluciones digitales , antecipando las tendencias en la cadena productiva del plástico naturalmente. En 2017, cuando hicimos la primera edición, teníamos 34.000 metros cuadrados. La penúltima, en 2023, ya ocupábamos 40.000 metros cuadrados, y hoy tenemos 62.000 metros cuadrados en seis pabellones, con más de 1.000 marcas brasileñas y internacionales. Es decir, este crecimiento, que no es ni lineal ni exponencial, representa la fuerza del sector", sostuvo en su discurso inaugural, donde estuvo presente Energy Report .

Paulucci Jr. también agradeció a José Ricardo Roriz Coelho , presidente de ABIPLAST, por la primera asociación para realizar la feria junto con ABIMAQ . "Nosotros que ofrecemos la cadena de plástico, tenemos que estar unidos, no separados", remarcó, y se diferenció de otros eventos: "Lo importante es que la fiera se convirtió en un negocio, esto es muy bueno".

Para reforzar el argumento, el presidente de ABIMAQ mencionó que el plástico es materia prima para alrededor del 90% de las industrias, que la industria en Brasil genera 370.000 empleos directos y 900.000 empleos indirectos, con capacidad de crecer mucho más. "El plástico nos permite hacer este camino del bien. Somos industria y sabemos que su fortalecimiento es la clave para que tengamos un crecimiento sólido, continuo y sustentable de la economía y, consecuentemente, del país", enfatizó el líder empresario.

El titular de la entidad destacó que el plástico es fundamental en la construcción civil, las energías renovables, los alimentos y bebidas, los automóviles y autopartes, pero que también aporta al campo de la tecnología y la educación con nuevas ideas, innovación y la sustentabilidad. "Es importante que traigamos a nuestras actividades los tres R (erres), el de la reciclación, reducir el consumo de nocivos al medio ambiente, reutilizar y reciclar", subrayó.

"ABIMAC sigue en su actuación institucional trabajando con enfoque por la mejora del ambiente de negocios y un aumento de la competitividad del sector, creando alternativas que permitan que el fabricante nacional (brasileño) siga haciendo lo que sabe hacer, incluso frente a un escenario de crédito y energía caros, un escenario externo instable", concluyó Paulucci Jr..

Plástico Brasil 2025 San Pablo Los lideres empresarios en la ceremonia inaugural. Del 24 y el 28 de marzo se realiza la mega exposición Plástico Brasil 2025 en San Pablo y Energy Report estará presente para una cobertura especial. Sebastián D. Penelli

Plástico, una de las industrias más grande de Brasil

José Ricardo Roriz Cohelo, de ABIPLAST, también destacó la importancia de la industria del plástico en la sociedad. Comentó que se trata de la cuarta mayor industria del país, con una facturación anual de 130.000 millones de reales (u$s22.100 millones) y compuesta por más de 14.200 empresas de transformación y reciclaje.

“Entre las cinco mayores industrias de Brasil, la del plástico es la que ofrece mejores salarios, genera empleo e ingresos y contribuye a la modernización de otros sectores económicos”, sostuvo el ejecutivo en la ceremonia inaugural. "Más que generar empleos y movilizar la economía, esta industria agrega valor a la cadena productiva. A cada unidad de materia prima utilizada, conseguimos multiplicar su valor en media por 10 veces", describió ante un auditorio repleto en el primer piso de São Paulo Expo.

Plástico Brasil 2025 San Pablo Plástico Brasil 2025 en San Pablo. José Ricardo Roriz Coelho, presidente de Asociación Brasileña de la Industria del Plástico (ABIPLAST). Sebastián D. Penelli

Al igual que Paulucci, Roriz Coelho recordó la importancia del plástico en industrias tan diversas como la construcción, la alimentación, la automoción, la salud y muchas otras. "La relevancia del plástico es tan grande que existe una correlación del plástico con el PBI de casi 95%, reforzando su impacto económico. Como siempre digo, donde hay PBI, hay plástico. Esto significa que, al fortalecer esta industria, estamos impulsando a la economía brasileña como un todo, generando más empleos y creando oportunidades para diversos sectores productivos", indicó.

El titular de la Asociación aseguró que hoy la industria brasileña necesita garantizar su competitividad, producir con calidad y eficiencia, ofreciendo productos accesibles para los brasileños y, al mismo tiempo, fortalecer su capacidad de exportación. "Si no investimos en la circularidad, comprometeremos el futuro del sector y nuestra aceptación por la sociedad. Necesitamos reciclar cada vez más, incentivar la colectividad selectiva y trabajar en conjunto con la sociedad para ampliar el reutilización de materiales. Crear incentivos para la reciclación es un camino más eficiente que imponer tarifas y impuestos sobre un sector que es esencial para la economía y para el día a día de las personas. Necesitamos políticas públicas que favorezcan la incorporación del contenido reciclado en los productos y que estimule la innovación y el desarrollo de soluciones sustentables para el sector", resaltó.

El plástico es la solución

En la misma línea, Amilton Mainard, presidente de la Cámara Sectorial de Maquinaria y Accesorios para la Industria del Plástico ABIMAQ, se pronunció y cuestionó cómo el plástico, que está en todas partes, puede ser tan “maltratado” por algunos segmentos de la sociedad. "El plástico es algo impresionante. En todo el lugar que miramos, aquí dentro de este auditorio, está todo el mundo sentado en el plástico (por las sillas). Hay plástico aquí, en nuestra ropa. Tengo plástico hasta en el corazón, tengo dos pedazos de plástico aquí (por dos stend). Si vas a un avión, todo es plástico. El tren, el metro, en un centro cirúrgico, no puedo entender por qué no es bien tratado", desafió ante la audiencia.

Plástico Brasil 2025 San Pablo Plástico Brasil 2025 en San Pablo. Amilton Mainard, presidente de la Cámara Sectorial de Maquinaria y Accesorios para la Industria del Plástico ABIMAQ.

"El plástico no es, nunca ha sido ni será un problema. El plástico es la solución", declaró al tomar el micrófono. Para Mainard, los desafíos comienzan después de utilizar el plástico, sea de un solo uso o no. "El plástico no es un problema. Nunca fue y nunca será un problema. Siempre será la solución. El problema empieza después de que lo utilicemos. Lo utilizamos, hacemos su buen uso, y luego se convierte en un problema", alertó.

Por ello, la industria invierte en varios programas de economía circular y, según Mainard, es necesario involucrar y educar cada vez más a las empresas y a los consumidores sobre qué hacer después del consumo. "Tenemos que educar, tenemos que aprender, tenemos que saber qué hacer con el plástico después de haberlo utilizado. Hay plástico que se usa una vez, pero hay plástico que se usa 10, 15, 20 años. Pero tiene un fin. Tiene que tener una destinación correcta", advirtió.

Marco Basso, CEO de Informa Markets Latam, la empresa que organizá la feria, destacó el esfuerzo de todos los profesionales que trabajan duro para crear un entorno propicio para el florecimiento de la industria. “Esta cuarta edición de Plástico Brasil reafirma la feria como un polo estratégico de innovación en el sector”, afirmó.

Plástico Brasil 2025 San Pablo Plástico Brasil 2025 en San Pablo. Marco Basso, CEO de Informa Markets Latam. Sebastián D. Penelli

Basso destacó la presencia de más de 20 países entre las marcas expositoras de esta edición como uno de los muchos atributos que hacen de Plástico Brasil el motor del desarrollo de la industria del plástico, y un vector de negocios, networking, conocimiento y alianzas.

"Estamos optimistas con el crecimiento del sector", dijo el CEO, y agregó: "La expectativa es de un aumento de 13% a 7% en el financiamiento de la industria de máquinas y equipamientos, lo que demuestra la fuerza del mercado y la relevancia que se da para el sector. La diversidad de segmentos representados aquí, máquinas y equipamientos, automación industrial y robótica, herramientas, materias primas, reciclación y más, evidencia el papel estratégico del plástico como solución y posiciona a Plástico Brasil como una plataforma de alto impacto para el desarrollo del sector".

Cuáles son las preocupaciones de los parlamentarios de Brasil

Luego de los discursos de los empresarios llegaron las palabras de los políticos. El diputado estadual por San Paulo en su primer mandato, Tomé Abduch, destacó el emprendimiento en su mensaje a expositores y visitantes de la expo, y recordó su trayectoria como emprendedor desde los 18 años. "El emprendimiento es lo que mueve a una nación. El Estado debe apoyar esta actividad con más inversión, más respeto y menos burocracia", remarcó.

Plástico Brasil 2025 San Pablo Plástico Brasil 2025 San Pablo. El diputado estadual por San Paulo en su primer mandato, Tomé Abduch. Sebsatián D. Penelli

Al cerrar la ceremonia oficial de apertura de Plástico Brasil 2025, el diputado federal Vitor Lippi comentó algunos obstáculos que interfieren en el desarrollo de la industria en Brasil, como el costo de producción ser 20% más alto que en otros países.

El parlamentario enumeró algunos avances que ha logrado el Legislativo en esta materia, como nuevas formas de financiamiento para la investigación y la innovación y, principalmente, la Reforma Tributaria. "En el ranking de 190 países con el peor régimen fiscal, Brasil ocupa el puesto 184. Aquí, los empresarios gastan diez veces más en impuestos que las industrias extranjeras. Pagamos impuestos acumulativos, impuestos sobre la inversión y las exportaciones", explicó.

Según el diputado Lippi, tales factores hicieron que Brasil pasara de ser la octava mayor industria del mundo a la 15º posición. Con la Reforma Tributaria, cree, el país dejará de ser uno de los peores en este aspecto y pasará a ser el más moderno. “Un país fuerte tiene una industria fuerte. La industria se transforma allá donde va”, concluyó.

En las próximas notas de Energy Report sobre Plástico Brasil 2025 se abordarán otros desafíos, problemas y oportunidades de esta potente industra en el país vecino.