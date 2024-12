Jerónimo Shantal, tras su regreso de Europa: "Pudimos posicionar a Mendoza en el mapa minero"

image.png

Periodista: ¿Cuál fue el objetivo de la gira y qué balance realizaron a su regreso?

Jerónimo Shantal: El objetivo fundamental era posicionar a Mendoza en el mapa minero, y creo que lo hemos logrado, la tarea nuestra no era solamente hacer un trabajo interno, institucional y normativo, sino también mostrarnos frente al mundo y al mercado minero, principalmente en los países donde el mercado minero se mueve como en Australia, Canadá, Londres y la Unión Europea, y hemos cumplido con eso, posicionando a Mendoza en el mapa minero.

Periodista: ¿Cómo fue el desarrollo de la gira?

J.S.: Esta fue una visita organizada por la Embajada Argentina ante la Unión Europea, todo solventado por la UE en base a este programa, justamente es la promoción a inversiones e innovación para la UE, en las cadenas de valor sostenible y responsable de las materias primas críticas. Ellos han identificado que en los próximos años hay una cierta criticidad en cuanto a los minerales críticos, como el cobre, por ejemplo, y que ellos tienen el compromiso, como por ejemplo en el 2035, no elaborar más vehículos a partir de ese año, a un vehículo a combustión solamente eléctricos o híbridos de otra forma. y, están viendo que el mercado de producción de la materia prima como el cobre es escaso, ellos dependen de las refinerías en las que estuvimos tanto en Hamburgo, en una fábrica que produce desde 1866 cátodos de cobre y principalmente dependen de la importación de Perú y Chile y ellos han identificado a América Latina, como el principal proveedor de esa materia prima. Y en Argentina, no tenemos ningún proyecto en producción, por eso fue el interés de la UE de convocar a las provincias de la Mesa del Cobre y la Mesa del Litio y fuimos a mostrar todo el potencial que tenemos.

Periodista: Fue una gira con una intensa agenda en este viaje...

J.S.: Sí, Primero conocimos una planta en Hamburgo, una planta icónica, en la elaboración de cátodos de cobre, y después, en Bruselas que es la capital de Europa, donde estuvimos con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea Stéphane Séjourné. Mantuvimos principalmente reuniones con instituciones financieras y agencias de desarrollo, donde la idea era mostrarnos cuales son los brazos de inversión que tienen para el sector privado e incluso para el sector público y nosotros mostrar el potencial minero para despertar su interés.

Periodista: ¿Qué entidades visitaron?

J.S.: Estuvimos también con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Europeo de inversiones, con el Banco de Desarrollo de América latina y el Caribe, con el Banco Mundial, con el Banco de Desarrollo KFW, este banco es interesante, porque dio en su momento el financiamiento para Mina Alumbrera, un banco alemán, y de volver a tener estas reuniones con provincias ha sido importantísimo, estuvimos con la asociación europea para la financiación y el desarrollo, con la Agencia francesa para el desarrollo, la Agencia de Cooperación Alemana, con bancos y algunas empresas del sector privado también, empresas que tienen también su empresa subsidiaria de financiamiento. Ellos dicen, nosotros necesitamos la materia, ofrecemos el servicio de desarrollo de planta y de proveedor y también tenemos el financiamiento, como por ejemplo el Fondo de Exportación e Inversión de Dinamarca.

Periodista: ¿Qué otras actividades pudieron realizar?

J.S.: Luego de las visitas en Bruselas, donde también visitamos el Parlamento Europeo, y ellos también mostraron la necesidad de las materias críticas dentro del marco de la Road Materials Critical del Programa de la Unión Europea, estuvimos con algunos parlamentarios de la Comisión del Parlamento Europeo, también ellos mostrando la necesidad de estos minerales, nosotros mostrando la necesidad de visualizar ante el mundo el potencial que tenemos, a lo que hay que sumarle la reunión con la Asociación Internacional del Cobre.

Periodista: También visitaron España...

J.S.: Si, viajamos a Sevilla, con gobernadores de la Mesa del Cobre y de la Mesa del Litio. Y allí principalmente lo que hicimos fue recorrer una mina de cobre, una planta interesante, cátodos de cobre, la mina que desarrolla First Quantum, que también tiene proyectos en Argentina y también incluso en Mendoza y vimos la tecnología aplicada, un proceso de eficiencia y eficaz cuidando el ambiente, con métodos de una tecnología desarrollada a primer nivel, donde transparentan todo el proceso y de alguna manera demuestran la eficiencia de cada uno de los procesos y el monitoreo que tienen en la producción del cobre.

image.png La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, también participó de las reuniones en la gira por Europa.

Periodista: ¿Cómo resultó la visita a la refinadora de cobre?

J.S.: Fuimos a Tarantino Copper, una refinería que tiene más de 50 años, 60 hectáreas, una empresa minera que tiene también su refinería con una facturación de 2.500 millones de dólares anuales, más de 2.500 empleos directos e inducidos y lo llamativo, entre otras cosas, de esta empresa que tiene más de 50 años y que está en una zona de reserva muy cerca al puerto, y compra todo el cobre a Chile, prácticamente el cobre que provee en el proceso de fundición. Pudimos visualizar absolutamente todo el proceso. Hay una parte que recicla, otra parte que compra, digamos, descartes que han salido mal o que ellos mismos vuelven a encontrar en el proceso de fundición y hay otra parte que importan el cobre refinado o en ducato o en ango. Por eso era interesante para ellos armar esta visita porque querían ver el potencial de Argentina en base a su gran competidor para ellos que es China. También fue impresionante poder ver el proceso que nos mostraron con las certificaciones que tienen altísimos niveles de estándares de sustentabilidad donde, la verdad que salimos muy sorprendidos de esa planta.

Periodista: Esta visita se da en el marco de una Europa que intenta recuperar un poco el tiempo perdido por no haberse involucrado fuertemente en la minería argentina, después de China o Estados Unidos. ¿Considera que la nueva geopolítica generó un renovado interés en los minerales del país, y de Mendoza, en particular?

J.S.: Totalmente, ellos están viendo que a futuro van a necesitar aumentar la importación de cobre. Ellos tienen minas de cobre en España, en Europa, pero el porcentaje es muy bajo en comparación con lo que están produciendo y con lo que el mercado les está pidiendo y, justamente mostraron su interés por Mendoza y por Argentina principalmente, por esos minerales críticos que están viendo que se les va a hacer cada vez más complicado conseguir y justamente este actor China juega un papel preponderante, en esta carrera de la transición energética donde, no sé, esta planta, como te decías, tiene 50 años y tiene una producción, de 330.000 toneladas al año. China contaban que en los últimos 15 años han superado y han instalado, decenas de refinerías de este nivel, pero con otras tecnologías. Entonces vienen creciendo a pasos agigantados en China y obviamente también en la compra del cobre.

Periodista: ¿Hay algún aspecto que haya que prestarle atención tras los encuentros que mantuvieron con las autoridades europeas?

J.S.: Hay un tema importante porque principalmente se trató de agendas institucionales, de gobernanza, donde justamente se trataba de esto. La UE necesita minerales críticos como el cobre, necesitamos adquirir y nosotros estamos dispuestos con nuestros bancos, con nuestras entidades financieras a financiar proyectos, siempre y cuando ese producido de ese cobre venga a la Unión Europea, ¿no? Esa es su condición, pero ¿cuál fue el inconveniente que nosotros vimos y se lo manifestamos incluso a la Unión Europea? Es que en la mayoría de los casos piden garantías soberanas. ¿Qué dijimos nosotros? Que ese procedimiento es lógico para un país como Chile, donde está unificado y donde es un país unitario en cuanto a los recursos naturales. Pero un país con la legislación de Argentina, donde los recursos naturales pertenecen a las provincias, quienes administran y tienen el dominio de los recursos naturales, no suena absolutamente nada razonable que tenga que ser el Gobierno Nacional el que dé una garantía soberana y no sean las provincias a través de garantías subsoberanas. Ese planteo fue tomado por todos y la Unión Europea, el Banco Europeo, como varios otros organismos financieros dijeron lo mismo. Es totalmente razonable y lógico lo que se está planteando, lo que se está planteando es existir una garantía subnacional, subsoberana y no una garantía soberana, porque nosotros no dependemos de la Nación en cuanto a los recursos naturales.

Periodista: ¿En qué consistiría esta garantía soberana?

J.S.: Implica una autorización del Gobierno nacional, incluso por ratificación del Congreso nacional. Estamos hablando de que son recursos naturales. El artículo 124 de la Constitución dice que los recursos naturales son de las provincias. Nosotros estábamos en calidad de provincia y adelante de la Secretaría de Minería de la Nación todos le hicimos el mismo planteo. Esto no es razonable. Si ustedes quieren minerales críticos, nosotros los tenemos. Ustedes están dispuestos a financiar, perfecto. Pero el eslabón no va a funcionar si ustedes siguen exigiendo garantías soberanas. Porque no tiene absolutamente sentido de autorizar garantías soberanas y nosotros las garantías soberanas no sabemos si las va a autorizar la Nación, pero va a funcionar si ustedes conforman nuestra legislación exigen garantías subsoberanas, no soberanas. Eso fue uno de los planteos principales que incluso nosotros le planteamos a los mismos eurodiputados también. Y yo también lo defino con total lógica.

Periodista: ¿Cuáles son los próximos pasos con los representantes europeos?

J.S.: Los hemos invitado para que visiten Argentina. Seguimos en contacto con muchos de ellos, nosotros les mostramos todos los proyectos que tenemos, para que ellos analicen toda esa información que recabaron para identificar algunos otros proyectos cupríferos o de litio importante a los fines que puedan salir a adquirir el producido o los proyectos directamente a través de las entidades financieras europeas pero un poco atado a esto, ¿no? A decir, bueno, van a sacar los proyectos bien, ¿cómo? ¿cuál es la metodología? Si piden garantías soberanas y nada más va a estar complicado. Pero en realidad la necesidad partía más del lado de la Unión Europea que nosotros, estamos promocionando y nos venimos muy bien posicionándonos y no limitamos solamente a trabajar solamente con la Unión Europea. Tenemos países como Estados Unidos, como China, incluso otros países donde también están llegando y con cierto interés a los proyectos mineros argentinos.

La nueva convocatoria a audiencia pública en Malargüe

Periodista: Tras la aprobación de exploración de primeros 34 proyectos minero en el Distrito Malargüe, ahora hay una nueva convocatoria a audiencia publica, ¿cuándo se realizará?

J.S.: Salió publicada la convocatoria a la audiencia pública para el 8 de febrero, que vamos a tener para el Distrito Minero Malargue Occidental II, la segunda fase que son de los 29 nuevos proyectos de exploración, esto viene en curso se está por recibir el dictamen técnico de la Universidad , luego seguirán las sectoriales, después la respuesta de la empresa, y luego la audiencia pública.

Minería Mendoza Malargüe

Periodista: Teniendo la experiencia de la primera audiencia, ¿modificaron algo para esta nueva convocatoria?

J.S.: Estamos organizando una visita, eso es nuevo, vamos a ir a a un proyecto minero antes de la audiencia, se va a realizar una visita pública abierta a toda la comunidad, entonces se pueden sacar todas las dudas que tienen, la gente puede conocer de primera mano que es un proyecto de exploración para ir con más información a la audiencia pública. Vamos a hacer talleres participativos, previo a la audiencia pública. Y luego el informe circunstanciado sobre todo esto y la resolución final, aprobando o no los 29 proyectos.

Periodista: ¿Hay alguna diferencia entre estos proyectos y la primera tanda que consiguieron la Declaración de Impacto Ambiental?

J.S.: La diferencia que ya planteamos es que en estos proyectos lo que llamó mucho la atención, es que hay algunos, donde teníamos muchos glaciares, en esas propiedades, y prácticamente no le quedaba propiedad minera, en el glaciar inventariado, si a eso le sumás la zona periglaciar, y prácticamente no le quedaba propiedad minera y ahí es donde nosotros hicimos una advertencia a los sectoriales para que tengan principal atención en algunos proyectos determinados. Son dos o tres principalmente donde más nos llamó la atención, está prohibido hacer minería donde hay glaciares lo dice la misma ley, es redundante que lo digamos nosotros, y por más que estén dentro de la propiedad minera no significa que se vaya a hacer minería en el glaciar. Los permisos deben ser de forma regular, lo que estamos pidiendo en la declaración de impacto ambiental es que lo primero que se tiene que hacer es el relevamiento de los cuerpos de las zonas periglaciares y eso se manda después al IANIGLA y se evalúa, es una función del IANIGLA, esto va a venir en beneficio de información que va a tener el Estado que antes no tenía. En febrero se realizará la audiencia, y estimamos en marzo tener la resolución, y si eso se aprueba va a la Legislatura.

Periodista: ¿Ya se empezaron a realizar los trabajos de exploración en Malargüe I?

J.S.: Sí, algunos ya han comunicado que han arrancado. otros están haciendo relevamiento de escritorio. Ya les empezó a correr el plazo a todos. Tengo conocimiento de que ya han empezado a contratar, que era la primera etapa de cada uno de ellos, para empezar a hacer el relevamiento, en el sitio de cada uno de los proyectos. Y ahora solo estamos sacando la comunicación de la unidad de gestión ambiental y como esta semana vamos a dar a conocer a Policía Minera, ya también la semana que viene vamos a ir a cada uno de los proyectos a realizar las visitas, los que podamos tener acceso, ¿no? Hay muchos que no tienen acceso, si no es por acción a hombre o a animal. Pero los plazos ya están corriendo para cada uno de ellos.

Periodista: A todo esto hay que sumar la puesta en marcha para el próximo año de Potasio Río Colorado ¿en qué etapa se encuentra el proyecto?

J.S.: Potasio tiene varias obligaciones, pero una de las más importantes es que tienen que tener el funcionamiento de la planta piloto para mediados del primer semestre del 2025. O sea, ya tienen que estar produciendo para esa fecha. Así que por eso también la necesidad, nosotros vamos a sacar la Policía Minera porque vamos a empezar a controlar la situación. Incluso vamos por primera vez a cobrar regalías en Mendoza, por lo que también vamos trabajando en ello. Sí, es importante porque solamente con el producido de la planta piloto quizás ellos ya puedan abarcar el mercado nacional de Potasio, pero con el producido de la planta piloto.

Periodista: Termina un año intenso para la provincia en el sector minero y arranca el 2025 en la misma línea. Hoy se habla de minería en Mendoza, ¿era lo que buscaban?

J.S.: Totalmente, lo he dicho en el evento de Panorama Minero del otro día, hoy ya con orgullo podemos decir que Mendoza es la tierra del sol, del buen vino, de la energía y de la minería.