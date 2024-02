Represas de Santa Cruz: se frenan las obras por falta de fondos y ya hay 2.800 suspensiones

Sin embargo, estos acercamientos no fueron suficientes para retomar los proyectos que se estaban trabajando en conjunto. No se realizó el desembolso del nuevo tramo del swap, que el ex presidente Alberto Fernández había anunciado a finales del año pasado, y no avanzó ninguna de las iniciativas acordadas en el marco de la adhesión de Argentina a la Ruta de la Seda. Y según confirmaron a Ámbito fuentes cercanas al proyecto, se frenaron por completo las obras en curso en las hidroeléctricas de Santa Cruz.