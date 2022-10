Represas en Santa Cruz: reactivan desembolsos chinos para terminar las obras

Fuentes oficiales señalaron a Ámbito que del encuentro virtual participaron Leandro Gorgal, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo del Ministerio de Economía; Matías Mana, director nacional de Proyecto con Financiamiento Bilateral de esa subsecretaría; y Gastón Leydet, subgerente general de Energía Argentina.

Por el lado chino, estuvieron directivos del China Development Bank, la entidad bancaria que lidera el consorcio de bancos que aportan el financiamiento para las hidroeléctricas donde también figuran el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y el Bank of China.

En la conversación, los banqueros extranjeros se comprometieron a reanudar los desembolsos del crédito internacional proveniente de la República Popular China, ya que desde el 2021 -y para que no se paralicen las obras otra vez-, las represas se financian desde ese momento con aportes del Estado nacional. Es más, el presidente Alberto Fernández liberó por DNU u$s600 millones en mayo pasado. El crédito total es por más de u$s4.700 millones a 10 años, con una tasa del 3,5%.

La represa hidroeléctrica Néstor Kirchner cambia de nombre: volverá a llamarse Cóndor Cliff

Las obras sufrieron una sequía de dólares durante el 2020, lo que llevó al Gobierno a renegociar el acuerdo y otorgar un “nuevo período de disponibilidad” para que los chinos envíen los fondos, plazo que se había vencido. China lleva destinado casi u$s 1.400 millones en este proyecto.

Las dos centrales hidroeléctricas tendrán una potencia instalada de 1.310 megawatts, lo que representa el 5% del máximo consumo nacional en punta, y permitirán una generación media anual mayor a 5.000 GW/hs. Según pudo saber este medio, al día de hoy la represa Gobernador Jorge Cepernic tiene jun avance de obra del 35,4%, mientras que la Presidente Néstor Kirchner llega al 22,8%. Esos datos también se presentaron durante la reunión de hoy con altos funcionarios de ambos países.

Represas Condor Cliff y La Barrancosa.jpg Foto:

Con este ritmo de obra, se espera que en 2023 comience a operar la primera turbina, que llegaría al país el mes que viene. Los trabajos están a cargo de la División Hidráulica de Eling Energía, una empresa argentina con 45 años de historia, que hizo su rebranding meses atrás. Eling fue adjudicada en 2013 junto con la china Gezhouba Group Company Limited (CGGC) e Hidrocuyo S.A..

La nueva identidad de Eling Energía va de la mano de un proceso de cambios y renovaciones que la firma nacional inició en 2019, tras la asunción de Juan Manuel Pereyra como presidente y de Carlos Fernando Bergoglio como vice.

Eling Energía es una empresa de capitales argentinos dedicada al diseño, construcción, operación y mantenimiento de emprendimientos de base tecnológica en todas las ramas de la construcción y servicios. Su sede principal se encuentra en la ciudad de Córdoba. Hoy en día emplea a más de 4.000 personas a lo largo y ancho de todo el país.

En el encuentro virtual con los chinos los argentinos repasaron el Proyecto Ejecutivo Optimizado de la Néstor Kirchner, para aclarar cuáles fueron los cambios introducidos al plan base, que se modificó durante el gobierno de Mauricio Macri, tras un fallo de la Corte Suprema. Fue una presentación detallada, aseguraron los testigos, aunque remarcaron que lo más destacado fue la reactivación del financiamiento. “Se trabajó en un cronograma y se acordaron los pasos a seguir para el restablecimiento de los desembolsos de esta relevante obra”, afirmaron.