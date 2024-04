Crecen los depósitos en dólares y los bancos están a la expectativa: ¿qué pasará con los créditos?

adeba.PNG

Por qué subieron los depósitos en dólares

Según se pudo reconstruir, la suba en diciembre se explicó por el comportamiento estacional de fin de año por la exclusión de los depósitos del pago de los impuestos a Bienes Personales. “Con posterioridad se suele observar un gradual desarme, que este año no se dio. La dinámica de 2024 se podría asociar a una mayor confianza en el Gobierno que llevó no sólo a no desarmar las tenencias sino también a incrementarlas gradualmente”, explicó una fuente del sector financiero.