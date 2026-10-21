Vaca Muerta llevó la producción de petróleo a un nuevo récord y quedó a un paso del millón de barriles diarios

Argentina alcanzó un récord de 973.700 barriles diarios de petróleo en septiembre. Vaca Muerta produjo 698.500 barriles y el superávit energético llegó a u$s9.427 millones en 2026.

Vaca Muerta aportó 698.500 barriles diarios de petróleo en septiembre, el 71,7% de la producción argentina, que alcanzó un récord de 973.700 barriles diarios.

La producción de petróleo alcanzó un nuevo récord histórico en septiembre de 2026, con 973.700 barriles diarios , impulsada por el crecimiento de los desarrollos no convencionales de Vaca Muerta. El volumen representó un aumento del 15,5% respecto del mismo mes del año anterior y dejó al país a apenas 26.300 barriles diarios de alcanzar la marca del millón, según los últimos datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

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El desempeño estuvo explicado principalmente por la actividad de Vaca Muerta, donde la extracción llegó a 698.500 barriles diarios, también un máximo histórico . De esta manera, la formación neuquina explicó el 71,7% de la producción nacional de crudo, consolidando su protagonismo dentro de la industria hidrocarburífera argentina.

En paralelo, la producción de gas natural alcanzó los 143,1 millones de metros cúbicos diarios , un 3,2% más que en septiembre de 2025. De ese total, 86 millones de metros cúbicos diarios provinieron de Vaca Muerta, que ya concentra aproximadamente el 60% de la extracción gasífera del país.

La expansión productiva coincide con un cambio significativo en las cuentas externas. Durante septiembre, el sector energético registró un superávit comercial de u$s1.600 millones y explicó casi el 54% del saldo favorable de la balanza comercial argentina. El crecimiento de las exportaciones petroleras constituye uno de los principales factores detrás de esta transformación.

Los datos oficiales muestran que la industria petrolera mantuvo su trayectoria ascendente durante septiembre, luego de alcanzar sucesivos máximos en los meses anteriores.

Durante septiembre, el sector energético registró un superávit comercial de u$s1.600 millones y explicó casi el 54% del saldo favorable de la balanza comercial argentina. Depositphotos

En agosto, la producción nacional había llegado a 943.000 barriles diarios. El nuevo registro de septiembre supone un aumento mensual cercano al 3,2%, equivalente a unos 30.700 barriles adicionales por día.

La marca también supera ampliamente los niveles registrados durante 2025 y profundiza la recuperación productiva del sector.

El principal motor continúa siendo el petróleo no convencional de Vaca Muerta, cuyos desarrollos se concentran mayoritariamente en la provincia de Neuquén.

Con 698.500 barriles diarios, la formación aportó casi tres cuartas partes de la producción nacional. El resto, aproximadamente 275.200 barriles diarios, correspondió a la extracción fuera de ese conjunto de desarrollos.

Este crecimiento refleja el avance de las inversiones en perforación, terminación de pozos e infraestructura de producción, actividades que permitieron incrementar los volúmenes de crudo disponibles.

Entre las compañías que participan del desarrollo de Vaca Muerta se encuentran YPF, Vista, Chevron, Pluspetrol, Pan American Energy y otras operadoras con proyectos en distintas áreas de la formación.

La mayor disponibilidad de petróleo también plantea nuevos requerimientos de transporte, almacenamiento y evacuación, especialmente para movilizar el volumen que excede las necesidades del mercado interno.

Argentina se acerca a producir un millón de barriles de petróleo por día

La nueva marca de septiembre ubica a la industria petrolera argentina cerca de un umbral que hasta hace pocos años parecía lejano.

Con 973.700 barriles diarios, la producción nacional necesita aumentar aproximadamente un 2,7% para alcanzar el millón.

El objetivo adquiere relevancia porque la expansión de la extracción no convencional está modificando la relación entre el abastecimiento local y las exportaciones.

A medida que crece la producción, una mayor proporción del petróleo puede destinarse a los mercados internacionales, siempre que exista capacidad suficiente de transporte y comercialización.

La Secretaría de Energía informó recientemente que en septiembre las exportaciones físicas de petróleo crudo alcanzaron los 2,01 millones de metros cúbicos, el mayor registro mensual desde el comienzo de la serie operativa publicada por el organismo. Ese volumen equivale a un promedio aproximado de 421.000 barriles diarios exportados.

A medida que crece la producción, una mayor proporción del petróleo puede destinarse a los mercados internacionales, siempre que exista capacidad suficiente de transporte y comercialización.

Se trata de datos preliminares del sistema de medición de hidrocarburos, que posteriormente deben consolidarse con los registros definitivos. No obstante, ofrecen una referencia de la magnitud que alcanzó la actividad exportadora petrolera.

El gas natural también creció, aunque cayó respecto de agosto

En el segmento gasífero, septiembre mostró una evolución diferente a la del petróleo.

La producción nacional fue de 143,1 millones de metros cúbicos diarios, con un crecimiento interanual del 3,2%.

Sin embargo, el volumen resultó aproximadamente un 8,2% inferior al de agosto, cuando la extracción había rondado los 156 millones de metros cúbicos diarios.

La comparación mensual refleja el comportamiento estacional de la actividad gasífera, estrechamente vinculado con las necesidades de abastecimiento durante los meses de mayor consumo invernal.

En Vaca Muerta, la producción alcanzó los 86 millones de metros cúbicos diarios, equivalentes al 60% del total nacional.

La formación no convencional se convirtió en el principal centro de abastecimiento gasífero del país, aunque la Argentina todavía necesita mejorar su infraestructura para aprovechar plenamente el potencial productivo y ampliar las exportaciones.

En ese sentido, el desarrollo de nuevos gasoductos y de proyectos de gas natural licuado (GNL) aparece como una de las principales alternativas para diversificar los mercados y sostener mayores niveles de producción durante todo el año.

De importar energía a generar más de u$s10.000 millones de superávit anual

El crecimiento de la producción de petróleo y gas está acompañado por una transformación de la balanza comercial energética argentina.

Según un relevamiento de la Fundación Libertad, el sector pasó de registrar un déficit cercano a u$s40 millones anuales en diciembre de 2023 a alcanzar un superávit de u$s11.071 millones en los doce meses acumulados hasta agosto de 2026.

La comparación muestra el cambio que experimentó el comercio exterior de hidrocarburos en menos de tres años. La mayor producción local permitió reducir necesidades de importación y, principalmente, disponer de volúmenes crecientes para vender al exterior.

Este resultado se profundizó en septiembre, cuando el INDEC registró un superávit comercial energético de u$s1.600 millones, producto de exportaciones por u$s1.781 millones e importaciones por apenas u$s181 millones.

Las ventas externas de combustibles y energía crecieron 89,1% interanual, lo que representó un incremento de u$s840 millones respecto de septiembre de 2025.

El petróleo crudo fue el principal protagonista: sus exportaciones alcanzaron u$s1.127 millones, equivalentes al 63% de las ventas energéticas y al 11,2% de todas las exportaciones argentinas del mes.

De esta manera, el sector energético explicó el 53,8% del superávit comercial total del país, que alcanzó los u$s2.976 millones durante septiembre.

El superávit energético acumuló u$s9.427 millones en los primeros nueve meses

El desempeño de septiembre también permitió ampliar el saldo favorable acumulado durante 2026.

Entre enero y septiembre, las exportaciones energéticas argentinas sumaron u$s12.452 millones, un crecimiento del 56,6% interanual.

Durante el mismo período, las importaciones del rubro llegaron a u$s3.025 millones, con un aumento del 10,1%.

Como resultado, la balanza comercial energética acumuló un superávit de u$s9.427 millones, que representó el 44,5% del saldo comercial favorable de toda la economía argentina, estimado en u$s21.198 millones.

Las exportaciones energéticas explicaron el 16,1% de las ventas externas nacionales durante los primeros nueve meses, mientras que las importaciones del sector representaron el 5,4% de las compras realizadas al exterior.

Entre los principales destinos de las exportaciones energéticas se destacaron Estados Unidos, con compras por u$s3.046 millones, y Chile, con u$s2.304 millones.

El crecimiento de los volúmenes de petróleo extraídos y exportados fue uno de los principales factores detrás de estos resultados, aunque el valor de las ventas externas también está condicionado por la evolución de los precios internacionales.

El desafío de sostener el crecimiento del petróleo y ampliar la producción de gas

Los nuevos récords de producción plantean un escenario diferente para la industria energética argentina.

En petróleo, la cercanía al millón de barriles diarios y el aumento de los volúmenes exportados hacen que las inversiones en infraestructura de evacuación adquieran una importancia creciente.

Entre los desarrollos destinados a ampliar la capacidad de transporte se encuentra el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que busca incrementar los envíos de crudo desde Neuquén hacia la costa atlántica de Río Negro.

En gas natural, el desafío es diferente. Aunque Vaca Muerta concentra alrededor del 60% de la producción nacional, el sector continúa condicionado por la estacionalidad de la demanda doméstica y las limitaciones de transporte hacia nuevos mercados.

Los proyectos de GNL, entre ellos Argentina LNG, apuntan a transformar parte de esos recursos en exportaciones de largo plazo mediante instalaciones de licuefacción y transporte marítimo.

Por ahora, el petróleo es el principal impulsor de la expansión productiva y comercial. La extracción nacional creció 15,5% interanual en septiembre y Vaca Muerta aportó más de 698.000 barriles diarios, mientras que el gas registró un incremento más moderado del 3,2%.

La continuidad de esta tendencia dependerá del ritmo de inversión, la disponibilidad de infraestructura y las condiciones comerciales para colocar los hidrocarburos argentinos en los mercados internacionales.