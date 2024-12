Austin Butler será Patrick Bateman en la nueva adaptación de "American Psycho" de Luca Guadagnino

La película, que cuenta con guión de Scott Z. Burns (The Laundromat), no será un remake de la película de 2000, sino una nueva adaptación de la novela de Ellis.

Cómo será la nueva película de American Psycho

En la película original, que se estrenó en 2000 y está ambientada en los años 80, Christian Bale interpreta a Patrick Bateman, un yuppie de Wall Street y asesino en serie. Bajo la lupa de Guadagnino, conocido por Call Me By Your Name, Challengers y, más recientemente, Queer, la nueva versión del libro podría tener un mayor énfasis erótico que la sátira de terror original. Guadagnino también ha incursionado en el género en Suspiria y Bones and All. Si bien Butler está destinado a desempeñar el papel principal en la película, Guadagnino podría mostrar al personaje de Patrick Bateman de una manera muy diferente a su encarnación anterior.