Luca Guadagnino dirigirá la nueva película de "American Psycho"

“Estamos encantados de sumar a otro cineasta de élite a nuestra próxima lista de películas”, afirmó Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group. “Luca es un artista brillante y el visionario perfecto para crear una interpretación completamente nueva de esta potente y clásica propiedad intelectual”.

El presente de Luca Guadagnino

La última película de Guadagnino, Challengers, protagonizada por Zendaya, Mike Faist y Josh O'Connor, se estrenó en el primer puesto de la taquilla. Su próxima película, Queer, protagonizada por Daniel Craig y Drew Starkey, será estrenada por A24 el 27 de noviembre en cines de EEUU.

El director se encuentra actualmente en posproducción de After the Hunt, protagonizada por Julia Roberts. Entre sus créditos anteriores se incluyen I Am Love, Suspiria, Bones and All, A Bigger Splash y Call Me by Your Name.