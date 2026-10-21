BTS en Argentina: horarios, accesos y todo lo que tenés que saber antes de los shows en La Plata

El paso por Buenos Aires no solo representa un hito para la banda, sino también uno de los eventos musicales más importantes del año en Argentina.

BTS llega por primera vez a la Argentina con tres shows en La Plata.

Llegaron las fechas tan esperadas, BTS se presenta por primera vez en Argentina con tres shows agotados el 21, 23 y 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata .

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BTS, acrónimo de Bangtan Sonyeondan o ‘Beyond the Scene’, son una boyband surcoreana nominada al GRAMMY que conquistó a millones de fans en todo el mundo desde su debut en junio de 2013. Sus integrantes son RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook .

El BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ marca el esperado regreso del grupo a los escenarios y ya se posiciona como uno de los tours más ambiciosos a nivel global: una producción de escala inédita con diseño 360° y una experiencia inmersiva pensada para millones de fans en todo el mundo.

El paso por Buenos Aires no solo representa un hito para la banda, sino también uno de los eventos musicales más importantes del año en Argentina.

*Procura llegar con tiempo y disfrutar la previa.

Mapa de ingresos al Estadio Único de La Plata:

¿Cómo llegar al Estadio Único de La Plata?

Desde CABA / AMBA

Tren Roca (Constitución → La Plata o Tolosa). Hay refuerzo de trenes de regreso (hacia Constitución) entre ~23:30 y 0:30. El último tren habitual suele salir antes de que termine el show, así que no cuentes solo con él. Colectivo (307, Oeste 16/24, etc.) o taxi/app.

(Constitución → La Plata o Tolosa). Hay refuerzo de trenes de regreso (hacia Constitución) entre ~23:30 y 0:30. El último tren habitual suele salir antes de que termine el show, así que no cuentes solo con él. Colectivo (307, Oeste 16/24, etc.) o taxi/app. Colectivos interurbanos : 129 o Costera Metropolitana desde Once/Retiro → Terminal de La Plata, luego traslado local.

: 129 o Costera Metropolitana desde Once/Retiro → Terminal de La Plata, luego traslado local. Auto: Autopista Buenos Aires-La Plata, bajada km 52,8 → Av. 32 hasta Av. 25. Peajes en Dock Sud y Hudson. Hay cortes de tránsito en las cercanías (Av. 526 y calles 33/20/26, más puntos específicos).

En La Plata: líneas 129, 195, 338, 307, Oeste 16/22/24, Este 45, Norte 13, etc.

Estacionamientos:

Parking Los Tilos (21 y 522)

Parking B (25 y 527)

Parking C (zona 528)

Punto “Tu traslado a casa” en calle 26 entre 528 y 529

Cómo funcionará la línea Roca este miércoles, viernes y sábado

El esquema especial de trenes conectará las estaciones cabeceras de Plaza Constitución y La Plata con paradas adicionales durante la desconcentración de los tres shows. Desde la empresa estatal recomendaron asistir con la tarjeta SUBE registrada y saldo cargado con anticipación para agilizar el ingreso a los molinetes de las estaciones.

Para los viajes desde la estación La Plata hacia Plaza Constitución, los horarios de salida nocturnos serán idénticos durante las tres jornadas:

Formación adicional con salida a las 23:30

Formación adicional con salida a las 00:00

Formación adicional con salida a las 00:30

Por su parte, los servicios especiales desde Plaza Constitución hacia La Plata contarán con variaciones según el día de la presentación:

Miércoles 21 y viernes 23 : salidas a las 21:50 y a las 23:00

: salidas a las 21:50 y a las 23:00 Sábado 24: salidas a las 21:55 y a las 23:00

¿Qué se puede y no se puede llevar?

Permitido (entre otros): celulares, lightsticks oficiales (con pilas), cámaras sin lentes intercambiables, bolsos pequeños (máx. ~30x20x20 cm), botellas plásticas vacías hasta 500 ml, baterías portátiles, gorras, medicamentos, capas de lluvia, etc.

Prohibido: comida y bebidas (excepto botella vacía), alcohol, mate, paraguas, banderas con palo, cámaras profesionales, drones, sillas, pirotecnia, armas, elementos punzantes, coolers, etc. Controles estrictos.