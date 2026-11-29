Después de cerrar la primera jornada del Primavera Sound con Gorillaz, el músico británico apareció como invitado sorpresa en el recital de la banda de cumbia.

Damon Albarn sorprendió al público de Damas Gratis al subir al escenario del Konex junto a Pablo Lescano.

El cantante británico y líder de la banda Gorillaz, Damon Albarn protagonizó una inesperada aparición en un recital de Damas Gratis durante la madrugada de este domingo. Después de cerrar la primera jornada del Primavera Sound Buenos Aires junto a su banda , el músico se sumó al espectáculo de Pablo Lescano en Ciudad Cultural Konex, donde tocó la melódica y compartió escenario con uno de los referentes de la cumbia argentina.

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La participación del líder de Gorillaz tomó por sorpresa a los espectadores que asistieron al show de Damas Gratis en el Konex . En medio de la presentación, Albarn apareció junto a Lescano para sumarse a la interpretación con su instrumento característico: la melódica , que también suele utilizar en sus presentaciones con la banda británica.

El encuentro se produjo pocas horas después de su actuación en el festival internacional, donde Gorillaz estuvo a cargo del cierre de la jornada inaugural. Sin embargo, el artista decidió extender su recorrido musical por Buenos Aires y participar de una propuesta completamente diferente, esta vez al ritmo de la cumbia.

La sorpresa fue presentada por el propio Pablo Lescano, quien interrumpió brevemente la canción que estaba interpretando para darle la bienvenida al músico frente al público.

El líder de Gorillaz se sumó al show durante la madrugada del domingo y tocó la melódica.

"Vamos a decirle welcome to Argentina , Damas Gratis en vivo tocando para Damon de Gorillaz. Bienvenido" , expresó el cantante argentino antes de continuar con el espectáculo.

La aparición generó un cruce entre dos universos musicales diferentes: el rock alternativo y la cumbia villera. Albarn, reconocido por su trayectoria al frente de Blur y Gorillaz, compartió así un momento con una de las figuras más populares de la música tropical argentina.

La foto con Bizarrap y el encuentro en camarines

El acercamiento entre los músicos no quedó solamente en la presentación en vivo. Después del espectáculo, Damon Albarn, Pablo Lescano y Bizarrap compartieron un encuentro en el camarín, que quedó registrado en una fotografía.

El productor argentino también estuvo presente durante la velada y se sumó a la reunión que reunió a tres referentes de distintas escenas musicales. La imagen se convirtió en otro registro de la inesperada visita del británico al espectáculo de Damas Gratis.

La presencia de Albarn en el Konex sumó un episodio particular a su paso por el país, que había tenido como principal atractivo su participación en el Primavera Sound. El músico volvió a demostrar su interés por explorar diferentes géneros y compartir experiencias con artistas de otras tradiciones musicales.

Damon Albarn, Pablo Lescano y Bizarrap compartieron un encuentro en los camarines después del show.

Qué artistas se presentan este domingo en el Primavera Sound

Mientras tanto, el Primavera Sound Buenos Aires continuará este domingo en el Club Ciudad de Buenos Aires, con The Strokes como principal atractivo de la segunda jornada.

La programación también incluye a artistas internacionales y nacionales como FKA twigs, Lily Allen, Courtney Barnett, Juana Molina y Santiago Motorizado. A ellos se suman Juana Aguirre, underscores, Smerz, Machine Girl, Mannequin Pussy, Sophia Stel, This Is Lorelei, Candelabro, Fin del Mundo, Pizza, sunlid y Yeyo.

Además, Babeblade fue reubicado del sábado al domingo, por lo que formará parte de la programación de la segunda fecha. De esta manera, el festival continuará con una jornada que reunirá propuestas de distintos géneros y escenas musicales.