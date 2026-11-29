Liderados por un Damon Albarn exultante, al frente de una formación de más de 15 músicos, el proyecto británico deslumbró con el despliegue visual de Jamie Hewlett y regaló cruces históricos junto a Bizarrap y Trueno ante un público intergeneracional.

El Primavera Sound Buenos Aires regresó al país con una primera jornada cargada de música, cruces internacionales y propuestas de distintos géneros . En el Club Ciudad de Buenos Aires, Gorillaz encabezó la noche con un espectáculo multitudinario que combinó animaciones, invitados y colaboraciones argentinas, en una programación que también tuvo destacados shows de CMAT, Model/Actriz, Juliana Gattas y Marilina Bertoldi.

El festival, nacido en Barcelona, volvió a la Argentina después de un período de ausencia y desplegó su propuesta en tres escenarios , con artistas nacionales e internacionales. Desde las primeras horas de la tarde, el público comenzó a recorrer el predio bajo un sol intenso, entre presentaciones de hyperpop, indie, rock, electrónica y rap.

El momento central de la primera jornada llegó de la mano de Gorillaz y Damon Albarn , quienes encabezaron un espectáculo atravesado de principio a fin por la identidad multimedia que distingue al proyecto desde hace más de dos décadas. En una noche donde las célebres animaciones creadas por Jamie Hewlett —responsable histórico de la estética visual y narrativa de los personajes virtuales de la banda— dialogaron en tiempo real con una formación instrumental imponente, el colectivo británico transformó el predio en una celebración sonora y visual difícil de igualar.

Desde su irrupción en escena, Albarn dejó en claro que su conexión con el público local: una medalla con la imagen del Che Guevara y una bandera de Argentina adornaban su vestimenta de corte militar (estilo compartido por el resto de la banda). La historia de Gorillaz en suelo argentino tiene capítulos cada vez más intensos. Desde aquel esperado debut en el Festival BUE de 2017 en Tecnópolis hasta su recordada presentación en el Quilmes Rock 2022 , el proyecto virtual fue consolidando un idilio creciente con Buenos Aires. A esto se suma el vínculo profundo que el propio Damon Albarn cultivó a lo largo de los años con el país —tanto en sus visitas junto a Blur como en sus incursiones solistas—, fascinado por la intensidad cultural, el tango y la respuesta visceral de las audiencias rioplatenses.

La apertura apostó por la inmersión audiovisual con "The Mountain" , acompañada por las hipnóticas visuales del cortometraje que introduce el universo conceptual de su último trabajo de estudio, seguida de inmediato por el pulso magnético de "The Happy Dictator" , otra pieza clave de esta etapa reciente. Sin perder dinamismo, el repertorio viajó hacia el pop sintético de "Tranz" —extraída de The Now Now (2018)—, la cadencia oscura y envolvente de "Last Living Souls" —perteneciente al fundamental Demon Days (2005)— y la nostalgia luminosa de "19-2000" , clásico indiscutido de su álbum debut homónimo de 2001.

El despliegue visual cobró aún más protagonismo en el pasaje dedicado a Plastic Beach (2010): tras la intensidad melódica de "Rhinestone Eyes", las pantallas proyectaron la recordada introducción del videoclip oficial para dar paso a "On Melancholy Hill", coreada como un himno colectivo bajo el cielo porteño.

@mat.reynoso

Sobre el escenario se vio a un artista inquieto, innovador y genuinamente de mundo, dueño de una curiosidad musical inagotable que le permite cruzar electrónica, hip hop, pop británico, dub y ritmos latinos con absoluta naturalidad. Lejos de cualquier pose distante, Albarn lució verdaderamente feliz, sonriente y hiperactivo, comandando lo que por momentos funcionó casi como una orquesta contemporánea con más de 15 músicos en escena, entre sección de vientos, coristas, percusionistas y sintetizadores.

Abajo, el paisaje humano ofrecía una postal tan elocuente como lo que ocurría en las pantallas gigantes: un amplio rango generacional donde padres y madres que crecieron con el debut de la banda a comienzos de siglo compartían el campo junto a sus hijos y adolescentes que descubrieron el universo de 2-D, Murdoc, Noodle y Russel en la era del streaming.

Albarn junto a Bizarrap y Kara Jackson ante el fervor del público del Primavera. @moraalarcon

Uno de los puntos más altos de la noche llegó con "Orange County", canción en la que se sumaron la cantautora estadounidense Kara Jackson y el productor argentino Bizarrap. Vestido con una remera de Blur a modo de guiño cómplice, el referente de la música urbana local aportó capas de teclados y condujo el tramo final hacia una versión en clave de cumbia que desató el baile generalizado, mientras Albarn jugaba con el vocoder y celebraba el giro rítmico.

La vocación global del proyecto volvió a quedar en evidencia con "Latin Simone (¿Qué Pasa Contigo?)", aquella joya incluida originalmente en el disco debut de 2001 junto al recordado Ibrahim Ferrer, que aquí encontró una interpretación conmovedora en la voz de la cantante trans mexicana Luisa Almaguer. Tras el clima envolvente de "Delirium", la banda exploró las texturas nocturnas de Humanz (2017) con "Andromeda" y "She's My Collar", antes de acelerar el pulso con "Stylo" —junto al incombustible Bootie Brown— y la tensión creciente de "Kids with Guns", realzada por la potencia vocal de Michelle Ndegwa.

El otro gran estallido local se produjo con "The Manifesto", corte perteneciente al último álbum del grupo, para el cual Albarn invitó a escena a Trueno. El británico lo presentó afectuosamente como un "amigo", recordando aquel recordado cruce en Buenos Aires años atrás y destacando que el artista de La Boca formó parte de esta misma gira en varias fechas internacionales. "Este es el país del pogo", advirtió el rapero argentino antes de lanzar sus rimas con furia y precisión sobre el beat. "Amo a este tipo", respondió Damon con una sonrisa de oreja a oreja, sellando una sociedad artística que ya trascendió fronteras.

Con el terreno en plena ebullición, el tramo final fue una sucesión imparable de clásicos que desataron una fiesta total. "DARE" puso a saltar a todo el predio con su espíritu bailable heredado de Demon Days, seguida por "Dirty Harry", donde Bootie Brown volvió a adueñarse del micrófono para comandar las rimas frente a una audiencia rendida.

La temperatura alcanzó su pico máximo con "Feel Good Inc.", impulsada por la presencia en vivo de Pos —integrante histórico de De La Soul—, cuya risa inconfundible y versos incendiarios hicieron vibrar cada rincón del festival. Finalmente, "Clint Eastwood" funcionó como el broche de oro perfecto para una noche inolvidable, devolviendo al público al punto de partida de esta historia allá por 2001.

Durante los pasajes finales, la comunión entre escenario y campo alcanzó tintes puramente argentinos: mientras desde la multitud bajaban cánticos políticos y futboleros, Albarn recorrió las tablas agitando una bandera argentina y un abanico con los colores de la diversidad, sintetizando el espíritu abierto, festivo y comprometido de su propuesta. Al frente de una maquinaria artística donde conviven el dibujo animado, la orquesta en vivo y la vanguardia urbana, Gorillaz reafirmó en Buenos Aires por qué sigue siendo uno de los proyectos más vitales de la música contemporánea.

La previa a Gorillaz: una tarde de música argentina y propuestas diversas

La actividad comenzó con Lisa Schía en el escenario Barcelona y Ambik, el proyecto de Ámbar Morena Pacheco Lezcano, hermana de Tiago PZK, en el Heineken. La artista presentó una propuesta de hyperpop gótico, con una combinación de guitarras, teclados, batería y efectos vocales.

También se presentó El Nota, quien salió al escenario con la pierna izquierda enyesada y muletas, pero sin abandonar la energía de su propuesta indie y pospunk. En simultáneo, Wiranda Johansen mostró su faceta más electrónica, acompañada por su hermano Tom y una puesta visual con ilustraciones.

Otra de las actuaciones nacionales fue la de Chechi de Marcos, conocida por su trabajo como corista y guitarrista acústica de Conociendo Rusia. En su proyecto solista, recorrió canciones como “Trabajar”, “Gente así”, “Necesito menos”, “Nunca te vayas de casa” y “Hasta que llegue el verano”.

Más tarde, Juliana Gattas llevó al festival su repertorio solista. La integrante de Miranda! presentó canciones como “Un poco loca”, “Botas negras”, “Miro hacia el cielo”, “Borracha en un baño ajeno” y “Maquillada en la cama”. Con bailarines, cambios de vestuario y visuales humorísticas, construyó uno de los espectáculos más performáticos de la tarde.

Juliana Gattas y Marilina Bertoldi protagonizaron uno de los cruces nacionales más destacados al interpretar juntas un clásico de Celeste Carballo.

La cantante compartió además el escenario con Marilina Bertoldi, quien apareció entre flores y vestida de dorado para interpretar juntas “Me vuelvo cada día más loca”, el clásico de Celeste Carballo. Bertoldi también repasó temas de su repertorio, entre ellos “Para quien trabajas”, “Autoestima”, “La cena” y “Fumar de día”.

Entre las propuestas extranjeras se destacó Model/Actriz, banda estadounidense de Boston liderada por Cole Haden. Su presentación estuvo atravesada por una potente combinación de guitarras distorsionadas, bajo, batería y una voz que alternó registros limpios y guturales.

El cantante bajó en varias oportunidades para interactuar con el público y hasta repartió flores entre los asistentes. También dedicó “Cinderella” a la comunidad LGBT y cerró el recital con la intensidad noise de “New Face”.

Otra de las grandes actuaciones fue la de la irlandesa CMAT, nombre artístico de Ciara Mary-Alice Thompson, que llegó por primera vez a la Argentina. Acompañada por una banda de seis músicos, combinó country, pop y folk, con una puesta cargada de humor, baile y complicidad.

La irlandesa CMAT se presentó por primera vez en la Argentina y combinó pop, folk y country en su espectáculo.

Entre los temas que interpretó estuvieron “I Don’t Really Care for You”, “Aw, Shoot!”, “Have Fun!”, “Take a Sexy Picture of Me” y “Euro-Country”. La artista también jugó con el público, ensayó pasos de baile y terminó su presentación entre los asistentes.

Por su parte, el sueco Yung Lean ofreció un espectáculo más despojado, con su voz sobre pistas y una puesta de luces, humo y pantallas. Durante el recital destacó que era su primera visita al país y agradeció el recibimiento del público.

Tras el show de Gorillaz, el cierre musical quedó en manos del DJ Danny L Harle, mientras John Talabot también desplegaba su set en otro escenario. Así terminó la primera fecha del Primavera Sound Buenos Aires, que dejó como expectativa el segundo día del festival, hoy con The Strokes como uno de los grandes nombres de la programación.