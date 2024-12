Cande Molfese es la ganadora de la primera edición de Bake Off Famosos

Luego de que Wanda Nara, conductora del programa, anunciara que la de Molfese era la mejor torta de la noche, la actriz expresó: "Me llevo mucho, más de lo que creen. Tuve que superarme, enfrentar desafíos, decir que no podía y al final pude... Fui finalista de Bake Off y ahora soy ganadora de Bake Off. Estoy feliz”.

De esta manera, cerró la primera edición del reality de pastelería con famosos. Además de las dos finalistas, pasaron por el programa hubo figuras como Andrea del Boca, Nacho Elizalde, Verónica Lozano, Gastón Edul, Eliana Guercio, Marcos Milinkovic, Damián De Santo, Callejero Fino, Mariano Iúdica, Ángela Leiva, Javier Calamaro y Karina Jelinek.