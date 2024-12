Con votación récord, Renato Rossini dejó la casa de Gran Hermano 2024

Gran-hermano-final.jpg Gran Hermano advirtió a los participantes sobre las reglas del juego, recordándoles que "la casa no es un hotel de lujo".

La advertencia de Gran Hermano: "La casa no es un hotel de lujo"

Durante la misma gala, Gran Hermano lanzó una advertencia contundente hacia los participantes. Santiago del Moro presentó la “puerta giratoria”, una opción inmediata para quienes no se sientan cómodos con las condiciones del juego. "Esta casa no es un spa ni un hotel cinco estrellas", afirmó el conductor, destacando que las quejas constantes sobre temas como la comida o las comodidades son una falta de respeto hacia quienes no lograron entrar. El mensaje fue claro: Gran Hermano exige compromiso y respeto por las reglas del juego, invitando a los jugadores a reflexionar sobre su actitud dentro de la casa y si quieren seguir participando.