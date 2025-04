Confirmado, "The Handmaid's Tale" tendrá una serie secuela: "The Testaments"

De los productores ejecutivos Bruce Miller y Warren Littlefield, el drama está basado en la novela de Margaret Atwood de 2019 del mismo nombre ambientada en la teocracia distópica de Gilead más de 15 años después de los eventos de The Handmaid's Tale.

La última temporada de The Handmaid's Tale llega en abril de este año.

