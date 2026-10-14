Céline Dion tendrá su propia muñeca Barbie coleccionable

Mattel ha presentado una nueva muñeca coleccionable en homenaje a la superestrella canadiense recreando su look de la ceremonia de los Premios Oscar de 1998.

El año del gran regreso de Céline Dion ahora incluye una muñeca Barbie . Mattel ha presentado una nueva muñeca coleccionable en homenaje a la superestrella canadiense, recreando su look de la ceremonia de los Premios Oscar de 1998, donde interpretó "My Heart Will Go On" de la película Titanic de James Cameron.

La muñeca, con un precio de u$s60, está disponible exclusivamente a través de Mattel Creations.

La edición Barbie Signature incluye el vestido azul pálido de manga larga de Dion, diseñado por Michael Kors, junto con un collar inspirado en el Corazón del Océano, el diamante azul ficticio que se encuentra en el centro de Titanic.

"Es un verdadero honor unirme al legado de Barbie con una muñeca inspirada en uno de los momentos más significativos de mi carrera", declaró Dion en un comunicado. "Espero que esta muñeca inspire a todos a expresarse con confianza, a perseguir sus sueños y a creer en el poder de su propia voz", agregó.

La cantante de 58 años regresó a los escenarios el mes pasado tras una ausencia de seis años. Dion dio inicio a una serie de conciertos con entradas agotadas en el Plenitude Arena de París el 12 de septiembre, lo que supuso su primer concierto completo desde 2020 y su regreso más importante a los escenarios desde que revelara su diagnóstico de síndrome de la persona rígida en 2022.

El raro trastorno neurológico, que provoca rigidez muscular y espasmos dolorosos, obligó a Dion a cancelar las fechas restantes de su gira mundial "Courage" y generó dudas sobre si alguna vez podría volver a actuar en directo. Sus problemas de salud quedaron documentados en el documental de Prime Video de 2024 "I Am: Céline Dion".

Ese mismo año, hizo un regreso sorpresa a los escenarios en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, interpretando el "Himno al Amor" de Édith Piaf desde la Torre Eiffel.

Su actual compromiso en París, que se extiende hasta octubre, ha supuesto un emotivo regreso a casa para la cantante, quien inauguró su primer concierto con «On ne change pas» antes de interpretar un repertorio que abarca toda su carrera, con éxitos en francés e inglés. Se prevén más actuaciones en París para la primavera de 2027.

Dion, que ha vendido más de 250 millones de álbumes en todo el mundo, se une a una creciente lista de músicos inmortalizados en la colección Barbie Signature de Mattel, entre los que se incluyen Whitney Houston, Tina Turner, Stevie Nicks, Kylie Minogue, Gloria Estefan, Aaliyah y Elton John.