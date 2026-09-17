El "Efecto Céline Dion": cómo sus 26 conciertos generarán hasta €1.000 millones en París

La vuelta de la cantante moviliza hoteles, restaurantes, transporte y consumo, con miles de espectadores previstos hasta mayo de 2027.

Céline Dion volvió a los escenarios con una serie de shows muy esperada.

La vuelta de Céline Dion a los escenarios no mueve solamente a sus fanáticos de toda la vida. Después de seis años sin dar un concierto completo , la cantante inició una serie de presentaciones que ya empezó a sentirse en distintos sectores de la economía de París.

Los números muestran la dimensión del fenómeno, ya que van a ser 26 funciones hasta mayo de 2027, con 800.000 espectadores previstos . A partir de ese movimiento, los hoteles, restaurantes, comercios y servicios de transporte esperan una gran entrada de dinero durante los próximos meses.

La serie empezó el sábado 12 de septiembre en la Plenitude Arena de Nanterre , con un show ante 30.000 personas . El calendario contempla 16 funciones entre septiembre y el 17 de octubre de 2026 y otras diez durante mayo de 2027.

El regreso de la cantante ya empezó a mover al turismo en París.

Choose Paris Region, la agencia encargada de promocionar la región parisina, calcula que el movimiento económico podría ser de entre €500 millones y €800 millones . La consultora hotelera MKG estima que, en el escenario más alto, la cifra podría alcanzar los €1.000 millones . Una parte importante del público llegará desde otras regiones de Francia y también desde el exterior, por lo que cada fecha arrastra gastos en:

La expectativa ya se había visto antes del primer show, ya que cerca de nueve millones de personas se registraron para intentar conseguir entradas durante la preventa, aunque la capacidad total de toda la serie rondará los 800.000 lugares.

Hoteles, restaurantes y comercios se preparan para meses de mayor actividad. Gentileza - @celinedion

Reservas con aumentos de hasta el 400%

El efecto empezó a notarse especialmente en el sector hotelero. Algunos establecimientos registraron subas de reservas de hasta 400% para las fechas de los conciertos, a la vez que las tarifas llegaron a aumentar hasta un 50%. La explicación está en la cantidad de personas que no viven en París y necesitan quedarse al menos una noche para asistir a los shows.

Con 30.000 espectadores por función y varias fechas concentradas dentro de una misma semana, la demanda también se pasa a restaurantes, bares, taxis, trenes y comercios cercanos. A eso se suma el gasto turístico de quienes aprovechan el viaje para pasar más tiempo en la ciudad y sumar otras actividades.

La ciudad también sumó propuestas especiales para acompañar los conciertos. Gentileza - @celinedion

De Las Vegas a Nanterre: el nuevo modelo de residencias multitudinarias

Durante más de dos décadas, Céline Dion estuvo muy ligada a Las Vegas, donde ayudó a convertir este formato en uno de los grandes negocios del entretenimiento. La diferencia ahora está en la escala, porque el Colosseum del Caesars Palace, donde realizó buena parte de sus presentaciones en Estados Unidos, tiene capacidad para 4.000 personas.

La Plenitude Arena puede recibir 30.000 espectadores por noche. Además, el cronograma contempla hasta tres conciertos semanales. Los antecedentes de Taylor Swift y Beyoncé fueron usados por Choose Paris Region como referencia para calcular el impacto del regreso de Dion. Sin embargo, ninguna de ellas realizó en la región una serie tan extensa como estas 26 presentaciones.

Las residencias musicales son muy fuertes fuera del escenario. Gentileza - @celinedion

La estrategia de París: marketing urbano, pop-up stores y karaoke masivo

La ciudad decidió aprovechar el regreso de Céline Dion como un acontecimiento turístico propio. Antes del primer show se desplegaron campañas promocionales en el subte y se abrió una tienda temporal dedicada a la cantante.

También se organizaron actividades especiales para fanáticos, entre ellas un karaoke multitudinario que reunió a 10.000 personas pocos días antes del comienzo de la serie. La estrategia busca que quienes viajan por el concierto también participen de otras propuestas y extiendan su estadía.

El interés también está en que Dion no daba un concierto completo desde el 8 de marzo de 2020, antes de la interrupción de su gira mundial. En 2022 contó públicamente que había sido diagnosticada con síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica que puede provocar espasmos musculares y afectar su capacidad para cantar.

Su gran reaparición había llegado el 26 de julio de 2024 durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París, cuando interpretó "Hymne à l'amour" desde la Torre Eiffel. El 12 de septiembre volvió finalmente a completar un recital entero y cantó 25 canciones durante dos horas y cuarto ante unas 30.000 personas.