Cine: ''Los Ilusionistas 3'' ya tiene elenco confirmado y cuenta con un regreso esperado

Además, según informó The Hollywood Reporter, se suman al reparto Ariana Greenblatt (Barbie), Justice Smith (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves) y Dominic Sessa (The Holdovers).

La secuela, se estrenó en 2016 y continuó la historia del equipo de ilusionistas conocido como los Cuatro Jinetes. En esta entrega, el equipo se ve forzado a realizar un atraco aún más grande y complicado. Con la incorporación de Daniel Radcliffe como uno de los villanos principales, el film recaudó aproximadamente 335 millones de dólares a nivel mundial.

Ambas se encuentran disponibles en las plataformas de streaming Netflix y Amazon Prime Video.

De qué tratará la tercera película de la saga de ''Los Ilusionistas''

Los detalles de la trama se mantienen bajo la manga, pero la nueva característica profundizará una vez más en el mundo de los ilusionistas y el astuto cuarteto conocido como los Cuatro Jinetes, mientras presenta al público una nueva generación de magos.

Ruben Fleischer (Zombieland, Venom) estará sentado en la silla del director mientras graban las cámaras. Eric Warren Singer, Seth Grahame-Smith y Mike Lesslie escribieron el guión, mientras que Bobby Cohen y Alex Kurtzman producen el filme.

Smith, quien el año pasado formó parte del divertido conjunto de ''Dungeons & Dragons'', se encuentra actualmente en los cines con The American Society of Magical Negroes y tiene la película de terror ''I Saw the TV Glow'', que se estrenará el aclamado estudio A24.

Sessa hizo su debut cinematográfico protagonizando la película de Alexander Payne, The Holdovers, junto a Paul Giamatti y Da'Vine Joy Randolph. Por su actuación en la película, Sessa fue nominado a un premio BAFTA al mejor actor de reparto y ganó el premio a la mejor interpretación revelación en los Critics Choice Awards de 2024 y los Film Independent Spirit Awards.