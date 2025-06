Denis Villeneuve, director de "Dune", dirigirá la próxima película de "James Bond"

No ha habido una nueva película de Bond desde que Daniel Craig concluyó su carrera en la franquicia con Sin Tiempo para Morir en la primavera de 2021.

La dirección de Bond ha sido la más seguida desde que Amazon MGM adquirió el control creativo total de la franquicia en febrero, mediante un acuerdo histórico con los productores de larga trayectoria Barbara Broccoli y Michael G. Wilson , lo que dio lugar a una nueva empresa conjunta. El estudio obtuvo los derechos de distribución de Bond con la adquisición de MGM Studios por 8.500 millones de dólares en 2022, pero aún no ha podido lanzar una nueva película, presumiblemente debido a diferencias creativas con los anteriores directores de la franquicia. No ha habido una nueva película de Bond desde que Daniel Craig concluyó su carrera en la franquicia con Sin Tiempo para Morir en la primavera de 2021.

La contratación de Villeneuve resulta un tanto impactante, dado que estará atado en el futuro previsible con su tercera y última película de Dune para Warner Bros y Legendary Entertainment, que se rodará en breve y se estrenará el 16 de diciembre de 2026. Ha estado trabajando en esa franquicia de alguna manera desde 2017, habiendo estrenado la primera película en 2021, y también ha estado vinculado a proyectos en desarrollo, incluidos Cleopatra; una adaptación de la clásica novela de ciencia ficción de Arthur C. Clarke, Rendezcous with Rama; y Nuclear War: A Scenario, una adaptación de la obra de no ficción de Annie Jacobsen.

Qué dijo Denis Villeneuve sobre dirigir la próxima película de James Bond

En un comunicado sobre su nuevo proyecto, Villeneuve declaró: "Algunos de mis primeros recuerdos cinematográficos están relacionados con 007. Crecí viendo películas de James Bond con mi padre, desde Dr. No con Sean Connery. Soy un fanático incondicional de Bond. Para mí, es territorio sagrado. Pretendo honrar la tradición y abrir camino a muchas nuevas misiones futuras. Es una enorme responsabilidad, pero también increíblemente emocionante para mí y un gran honor. Amy, David y yo estamos encantados de traerlo de vuelta a la gran pantalla. Gracias a Amazon MGM Studios por su confianza".

Mike Hopkins, director de Prime Video y Amazon MGM Studios, comentó: "Nos honra que Denis haya aceptado dirigir el próximo capítulo de James Bond. Es un maestro del cine, cuya filmografía habla por sí sola. Desde Blade Runner 2049 hasta Arrival y las películas de Dune, ha creado mundos cautivadores, visuales dinámicos, personajes complejos y, lo más importante, la narrativa inmersiva que el público global anhela experimentar en el cine. James Bond está en manos de uno de los mejores cineastas de la actualidad y estamos deseando empezar la próxima aventura de 007".

Pascal y Heyman añadieron: "Denis Villeneuve ha sido un apasionado de las películas de James Bond desde pequeño. Siempre fue su sueño hacer esta película, y ahora también es el nuestro. Tenemos la suerte de contar con este extraordinario cineasta".