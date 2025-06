El director de "F1" reveló su deseo de hacer una secuela y juntar a Brad Pitt con Tom Cruise

Kosinski originalmente planeó reunir a Pitt y Cruise en la gran pantalla en su propia versión de "Ford vs. Ferrari".

“Bueno, ahora mismo, sería Cole Trickle, el personaje de Cruise en 'Días de Trueno'. Descubrimos que él y Sonny Hayes (interpretado por Brad Pitt) tienen un pasado” , dijo Kosinski sobre su proyecto soñado. “Fueron rivales en algún momento, quizá se cruzaron… Escuché sobre una épica batalla de karts en 'Entrevista con el Vampiro' que tuvieron Brad y Tom, ¿y quién no pagaría por verlos enfrentarse en la pista?”

Kosinski originalmente planeó reunir a Pitt y Cruise en la gran pantalla en su propia versión de "Ford vs. Ferrari". Los actores iban a participar en todas sus carreras, pero el estudio no aprobó el presupuesto deseado por Kosinski. James Mangold terminó dirigiendo "Ford vs. Ferrari" con Christian Bale y Matt Damon.