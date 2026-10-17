Día de la Madre: películas y series para maratonear y redescubrir la maternidad en la pantalla

El Día de la Madre es una oportunidad ideal para detener la rutina, compartir un momento en familia o disfrutar de un espacio de reflexión personal. En los últimos años, la narrativa audiovisual ha dejado de lado las visiones edulcoradas e idealizadas de la maternidad para dar paso a relatos complejos, honestos, humorísticos y profundamente emotivos.

Para celebrar esta fecha en Argentina, presentamos una selección de seis producciones cinematográficas y televisivas indispensables que abordan el rol maternal desde ángulos diversos , desde el drama más conmovedor hasta la comedia ácida e irreverente.

Ya sea a través del sacrificio, la risa, el drama o la complicidad, cada una de estas propuestas invita a empatizar, reír y agradecer el rol fundamental que las madres juegan en la construcción de la vida diaria.

Tras presenciar la trágica muerte de su hijo adolescente Esteban el día de su cumpleaños, Manuela huye de su presente en Madrid y regresa a Barcelona para buscar al padre del joven, un hombre trans llamado Esteban que nunca supo del embarazo de Manuela. En este viaje cargado de duelo y memoria, Manuela se rodea de una variada red de mujeres —una vieja amiga trans, una actriz de teatro y una joven novicia— que terminarán cuidándose unas a otras en medio de la adversidad.

Pedro Almodóvar concibe aquí un monumento a la maternidad elegida, incondicional y comunitaria. La película trasciende los lazos estrictamente biológicos para demostrar que la esencia materna radica en el instinto de proteger, acoger y sanar las heridas emocionales de los demás. Muestra cómo el dolor por la pérdida de un hijo puede transformarse en un amor expansivo capaz de dar cobijo a nuevas vidas.

Dirección: Pedro Almodóvar.

Elenco: Cecilia Roth, Marisa Paredes, Penélope Cruz, Antonia San Juan, Candela Peña, Rosa María Sardà.

Dónde ver en Argentina: Disponible en el catálogo de MUBI y Prime Video.

Mamma Mia! (2008)

Ambientada en una idílica isla de Grecia, la historia sigue a Sophie, una joven de 20 años que está a punto de casarse y sueña con que su padre la camine hacia el altar. Tras leer en secreto el diario íntimo de su madre, Donna, descubre que hay tres hombres que podrían ser su progenitor e invita a los tres a la boda sin decírselo a su madre, lo que desata una catarata de líos románticos y musicales acompañados por los clásicos del grupo ABBA.

La película celebra el vínculo entrañable y cómplice entre una madre soltera y su hija en la transición hacia la adultez e independencia. Donna encarna el esfuerzo cotidiano de criar sola en un entorno de libertad, pero también recuerda que las madres no dejan de ser mujeres independientes con un pasado, deseos y pasiones propias. Muestra la belleza de soltar a los hijos permitiéndoles construir su propio camino mientras se preserva el amor maternal intacto.

Dirección: Phyllida Lloyd.

Elenco: Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Christine Baranski, Julie Walters.

Dónde ver en Argentina: Disponible en Prime Video.

Alice ya no vive aquí (Alice Doesn't Live Here Anymore, 1974)

Alice Hyatt es una ama de casa de Nuevo México cuya vida cambia drásticamente cuando su autoritario esposo muere en un accidente de tránsito. Decidida a retomar su sueño de juventud de convertirse en cantante, empaca sus cosas y se lanza a la ruta junto a Tommy, su rebelde e hiperactivo hijo de 11 años. En su recorrido por pueblos del oeste estadounidense, lidia con empleos precarios como mesera y con relaciones complejas mientras busca estabilizar su vida.

Esta obra de Martin Scorsese rompió con el mito del ama de casa abnegada y feliz de la época, mostrando una maternidad cruda, imperfecta y realista. La relación entre Alice y su hijo es de un compañerismo sincero en el que chocan, negocian y sufren juntos. Representa la búsqueda de la realización personal femenina sin renunciar a la responsabilidad de criar, abordando la vulnerabilidad económica y emocional de las madres en soledad.

Dirección: Martin Scorsese.

Elenco: Ellen Burstyn, Kris Kristofferson, Alfred Lutter, Diane Ladd, Harvey Keitel, Jodie Foster.

Dónde ver en Argentina: Disponible para alquiler o compra en YouTube o Google Play.

Gilmore Girls (2000 - 2007)

La serie transcurre en el pintoresco pueblo de Stars Hollow, Connecticut, y sigue a Lorelai Gilmore y a su hija adolescente Rory. Lorelai quedó embarazada a los 16 años, tomó la decisión de abandonar la acomodada y rígida casa de sus padres para criar a Rory de manera independiente. Con los años construyeron una dinámica única basada en el humor rápido, las referencias culturales y una amistad incondicional mientras ambas enfrentan sus metas personales y románticas.

Gilmore Girls explora la maternidad desde el paradigma de la complicidad y la cercanía generacional. Plantea los aciertos y las complejidades de ser "madre y mejor amiga", equilibrando el apoyo mutuo con los límites necesarios en la crianza. Al mismo tiempo, la tirante relación de Lorelai con su propia madre, Emily, retrata los conflictos intergeneracionales, la sobreexigencia y la dificultad de romper patrones familiares pasados.

Creadora: Amy Sherman-Palladino.

Elenco: Lauren Graham, Alexis Bledel, Kelly Bishop, Scott Patterson, Melissa McCarthy, Keiko Agena, Yanic Truesdale.

Dónde ver en Argentina: La serie está disponible para ver en Disney+, Prime Video y HBO Max.

Workin' Moms (2017 - 2023)

Esta comedia canadienses sigue a cuatro mujeres profesionales de Toronto que se conocen en un grupo de posparto y deben reincorporarse al mundo laboral tras concluir sus licencias de maternidad. Entre sacaleches en los baños de las oficinas, crisis de pareja, exigencias corporativas y culpa constante, el grupo intenta mantener en pie sus carreras profesionales sin descuidar sus hogares.

Se trata de un retrato satírico y desinhibido sobre el choque entre la identidad profesional y la maternidad moderna. La serie cuestiona con humor negro el mandato social de "tenerlo todo", exponiendo el agotamiento extremo, la carga mental y las contradicciones morales que experimentan las mujeres al intentar conciliar las ambiciones laborales con la crianza de sus hijos.

Creadora: Catherine Reitman.

Elenco: Catherine Reitman, Dani Kind, Philip Sternberg, Ryan Belleville, Jessalyn Wanlim, Juno Rinaldi.

Dónde ver en Argentina: Disponible en Netflix.

The Letdown (2017 - 2019)

Audrey es madre de una bebé recién nacida y se siente aislada y desbordada por las exigencias de la primera infancia. Su pareja trabaja largas horas y su entorno parece no entender su frustración. Para sobrellevar la situación, decide sumarse a un grupo local de apoyo para madres primerizas, donde se encuentra con una diversidad de perfiles y estilos de crianza que van desde la obsesión por lo orgánico hasta la indiferencia total.

La serie aborda el choque de realidad que supone la llegada del primer hijo desde una perspectiva cruda, empática e hiperrealista. Desmonta el mito romántico del periodo posparto, hablando abiertamente sobre la privación del sueño, el aislamiento social, los cambios corporales y la pérdida temporal de la identidad personal. Es una caricia de alivio para cualquier madre que alguna vez se haya sentido imperfecta o desbordada.

Creadoras: Sarah Scheller y Alison Bell.

Elenco: Alison Bell, Noni Hazlehurst, Duncan Fellows, Sateesh Bhatti, Sarah Peirse, Celeste Barber.

Dónde ver en Argentina: Disponible en Netflix.