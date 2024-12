El creador de "El juego del calamar" dio nuevos detalles de la tercera temporada de la serie

En cuanto a cuándo se estrenará probablemente la tercera temporada, Hwang dijo: "Probablemente espero que se lance alrededor del verano o el otoño (boreal) del próximo año".

La razón de Hwang Dong-hyuk para hacer nuevas temporadas de El juego del calamar

Por otra parte, Hwang Dong-hyuk admitió en noviembre que la razón por la que hizo una segunda temporada fue "dinero" .

“Aunque la primera serie fue un gran éxito mundial, honestamente no gané mucho”, dijo Hwang. “Así que hacer la segunda serie también me ayudará a compensar el éxito de la primera. Y no terminé la historia por completo”.

El guionista y director también habló sobre cómo perdió “ocho o nueve” dientes por el estrés durante el rodaje de la primera temporada, pero admitió que “el estrés que siento ahora es mucho mayor”, dado el enorme éxito del programa.