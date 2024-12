Vuelve "El juego del calamar" a Netflix: todo lo que tenés que saber antes de ver la segunda temporada

Creado por Hwang Dong-hyuk , El juego del calamar se convirtió rápidamente en un éxito mundial desde su debut en 2021. Tras 12 años de desarrollo, tardó sólo 12 días en convertirse en la serie más popular en la historia de Netflix. Capturando la atención del mundo, dominó el Top 10 Global durante nueve semanas consecutivas -una primicia para cualquier serie de habla no inglesa- e hizo historia con victorias revolucionarias en los Emmy.

Así que los juegos continúan, con todos los ojos puestos en Gi-hun y un acompañamiento de otros concursantes, aliados y enemigos por igual. Los ojos pertenecen a una figura enmascarada llamada el Front Man, interpretado por Lee Byung-hun, cuyo hermano encubierto de un policía, Jun-ho (Wi Ha-Joon), se ha infiltrado en el juego, con la esperanza de encontrar a su hermano desaparecido hace mucho tiempo. El Front Man y Jun-ho tienen una breve pero tensa reunión en la primera temporada, que termina con Jun-ho baleado y dado por muerto, pero muy vivo, aunque fuera de la ecuación.

Tanto el líder como Jun-ho desempeñarán papeles en la segunda temporada, pero ¿otros jugadores que regresan? No tantos, considerando que la primera temporada terminó con la muerte de todos y cada uno de los aliados de Gi-hun. Como único sobreviviente del juego, Gi-hun se marcha con más dinero del que podría gastar en su vida. Pero el costo supera con creces la recompensa, ya que un año después de su victoria, Gi-hun busca al arquitecto del juego, Oh Il-nam (Oh Yeong-su), un anciano moribundo que pretendió ser el aliado de Gi-hun en el juego.

Con el “Jugador 001” muerto, Gi-hun no tiene pistas reales sobre cómo detener el juego, así que hace lo que cualquier otra persona haría en su lugar: se tiñe el pelo de rosa intenso y se dirige a los Estados Unidos, donde ahora vive su hija. Pero justo antes de subir al avión, Gi-hun recibe una llamada telefónica del líder y comienza a sonar el canto de sirena de la venganza. La temporada termina con Gi-hun dando media vuelta y jurando venganza, y ahí es exactamente donde comenzará cuando El juego del calamar 2 lance todos los episodios el 26 de diciembre.

De qué trata la segunda temporada de El juego del calamar

La segunda temporada sube la apuesta, con Lee Jung-jae retomando su papel de Seong Gi-hun, también conocido como Jugador 456.

Tres años después de ganar el juego del calamar, el jugador 456 decide no ir a Estados Unidos y regresa con un nuevo propósito en mente. Gihun se sumerge una vez más en el misterioso juego de supervivencia, comenzando otro desafío de vida o muerte con nuevos participantes que compiten por el premio de 45 600 millones de wones.

Lee Byunghun, Wi Hajun y Gong Yoo también retoman sus papeles de la temporada 1. Se suman al elenco Im Siwan, Kang Haneul, Park Gyuyoung, Lee Jinuk, Park Sunghoon, Yang Dongkun, Kang Aeshim, Lee David, Choi Seunghyun, Roh Jaewon, Jo Yuri y Won Jian.

La segunda temporada de El juego del calamar se estrena en todo el mundo el 26 de diciembre, sólo en Netflix.