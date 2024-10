El increíble motivo por el que Ryan Gosling y Eva Mendes le prohíben usar el celular a sus hijos

Ryan-Gosling-y-Eva-Mendes-2.jpg Ryan Gosling y Eva Mendes aplican su rigidez laboral en la vida de sus hijas pata evitar que estes expuestas a la tecnología a tan temprana edad

H2: Por qué Ryan Gosling y Eva Mendes le prohíben a sus hijos el uso del celular

Gosling y Mendes, ambos reconocidos actores de Hollywood, están juntos desde 2011, año en que coincidieron en el set de la película "The Place Beyond the Pines". Desde entonces, la pareja mantiene un perfil bajo en cuanto a su vida privada. A pesar de la enorme fama que los rodea, en conjunto decidieron resguardar su vida familiar de los medios, especialmente cuando se trata de sus dos hijas, Esmeralda, nacida en 2014, y Amada, en 2016.