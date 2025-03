Acuerdo con el FMI: economista no cambia proyecciones y dice que el "'crawling peg' va a seguir"

A pesar de que varios de sus colegas especulan con escenarios de bandas cambiarias y mayor volatilidad, Fernando Marull sostiene que modificar el régimen cambiario a meses de las elecciones "sería suicida" y asegura que no habrá desarme masivo de "carry trade".

El economista Fernando Marull no cree que el Gobierno vaya a hacer grandes cambios en el mercado del dólar.

Lejos de la preocupación que provocaron en el mercado las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre un eventual cambio de régimen cambiario; el economista Fernando Marull predice que luego del anuncio de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no habrá grandes cambios respecto de lo que el Gobierno viene haciendo hasta ahora.

Referente escuchado por el mercado, Marull dijo que “las proyecciones de 2025 no las cambiamos . Mantenemos el rebote de 5% del PBI, inflación de 23% para todo el año, eventualmente bajarán las tasas de interés más adelante, una vez que se acuerde con el FMI. La brecha va a estar estable, no asumimos devaluación. El 'crawling peg' va a seguir”, sintetizó el economista ante un grupo de gerentes de Finanzas de las principales empresas argentinas.

La postura del consultor resulta la más disonante en estas últimas horas en las que las demoras en la firma del acuerdo con el FMI y los errores políticos no forzados del propio Gobierno pusieron dudas sobre la capacidad de Javier Milei para manejar la situación y evitar una “salida en manada” de inversores.

“Si viene algún cambio de régimen será para ordenar un poquito el mercado oficial y el dólar blend. Asumimos que el 'crawling peg' va a seguir”, aseveró.

El consultor, en rigor, no descarta que el Gobierno tenga que terminar con el mecanismo que permite a los exportadores liquidar sus dólares en un 20% por el Contado con Liquidación (CCL). Pero a su vez, entiende que esos dólares podrán ingresar al Banco Central que podrá usarlos para intervenir en el mercado.

Al respecto, señala que si el Gobierno acordara un esquema de bandas cambiarias (como se menciona) el rango de flotación “será milimétrico de 1% a 1,01% o de 1% a 0,99%”. En otras palabras, afirmó que “no le van a dar volatilidad al tipo de cambio oficial”. Y para reforzarlo, indicó que “mucho menos a meses de las elecciones porque sería suicida”.

En relación a los dólares “libres”, el profesional asegura que si se elimina el dólar blend “puede que lo que ahora va ahí después vaya al BCRA y entonces intervenga”.

Por qué no habría una salida en manada del "carry trade"

Marull plantea claramente que la “bicicleta” del "carry trade" esta vez es absolutamente de factura nacional. “Hoy no están Templeton ni Pimpco. En 2018 había casi u$s27.000 millones en el 'carry' de afuera, ahora es cero, somos todo nosotros. No creo que haya un desarme estructural”, sostiene el analista, quien advierte en todo caso “la política no tiene que meter la cola”.

Por otro lado, señala que si el Gobierno acordara fondos con el FMI frescos eso no implicará una apertura del cepo. “Si alguien imagina que firmado el acuerdo el FMI manda u$s15.000 millones y que al otro días las empresas van a poder girar dividendos, eso no va a pasar”, le dijo a los oyentes.

Para justificar sus proyecciones, en consultor destacó que en algunos meses van a entrar los dólares de la cosecha de Vaca Muerta, al tiempo que sostiene que “las importaciones no están volando”.

Es por eso que considera que el Banco Central va a poder comprar reservas y que el levantamiento de las restricciones va a ser lento. Por ejemplo, reducir el plazo para el pago de importaciones, que actualmente es a 30 días.