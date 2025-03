Peligra "Saw XI": la nueva película de terror de la saga está a punto de cancelarse

En 2023, luego del moderado éxito comercial de Saw X, Lionsgate anunció una nueva entrega de la famosa franquicia.

Saw XI tiene fecha de estreno para este año.

La saga de Saw lleva ya más de veinte años entre nosotros. La historia creada por Leigh Whannell y James Wan llegó al cine en 2004 dirigida por Wan y desde entonces las entregas han ido llegando con cierta regularidad, con algún que otro desvío en forma de aparente reboot que terminaba encauzado a través de la figura central de la historia: el Jigsaw que interpreta Tobin Bell .

En 2023, luego del moderado éxito comercial de Saw X , Lionsgate anunció una nueva entrega de la famosa franquicia (en Hispanoamérica también conocida como El juego del miedo ). En ese entonces parecía que el proyecto iba por buen camino ya que no solo tenía una fecha tentativa de estreno para el 27 de septiembre de 2024, sino también había confirmado al responsable de la última película, Kevin Greutert , como director. Además, Tobin Bell, Shawnee Smith y Costas Mandylor iban a retomar sus papeles en la continuación, mientras que Patrick Melton y Marcus Dunstan volverían a encargarse del guion.

Sin embargo, poco tiempo después el estreno de Saw XI se retrasó, corriendo su lanzamiento para septiembre de 2025. Ahora parece que el proyecto tampoco llegará a los cines para esa fecha ya que nuevos informes indican que la undécima película ya no sería una prioridad para el estudio y estaría al borde de la cancelación.

En las últimas horas el medio Bloody Disgusting reveló que Saw XI no ha conseguido grandes progresos a lo largo del último año. Según una fuente anónima cercana al proyecto, la secuela estaría “100% acabada” como resultado de diferencias irreconciliables entre los productores y el estudio.

El guionista Patrick Melton confirmó en otra entrevista que no ha habido avances desde mayo de 2023. “Está trabado a nivel de dirección, no tiene nada que ver con lo creativo ni con otra cosa. Son cuestiones de más alto nivel”, explicó. A pesar de esto, Melton mantiene la esperanza de que el proyecto se reactive en algún momento, ya que tenían una idea fuerte para continuar la historia.

Por ahora, Lionsgate no realizó ningún anuncio oficial sobre la cancelación de Saw XI, y la película sigue figurando en el calendario de estrenos. Sin embargo, con tantos retrasos y problemas internos, no sería raro que el estudio decida tomarse un descanso de la franquicia.