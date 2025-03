Bruce Willis cumple 70 años: las películas que definieron su carrera

El filme dirigido por John McTiernan fue un éxito absoluto que generó cuatro secuelas Die Hard 2 (1990), Die Hard with a Vengeance (1995), Live Free or Die Hard (2007) y A Good Day to Die Hard (2013), todas protagonizadas por Willis. La saga a recaudado más de u$s1400 mil millones de taquilla, y la primera estrenada en 1988 es considerada como una de las mejores películas de acción de la historia.

Mira quién habla

La cinta protagonizada por John Travolta y Kirstie Alley contó con la voz de Willis como el pequeño Mikey. La película fue lo bastante exitosa para generar dos secuelas: Mira quién habla también (1990) donde Bruce volvió a poner su voz y Mira quién habla ahora (1993) ya sin Willis.

Pulp Fiction

image.png

La cinta dirigida por Quentin Tarantino sirvió para que la carrera de Willis tome un segundo aire luego de varios filmes que pasaron sin pena ni gloria por los cines. Compartió cartel con John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Harvey Keitel, Tim Roth y el propio Tarantino. Su papel fue el de Butch un boxeador venido a menos que se niega a perder una pelea que debía perder. Eso lo llevará a verse vuelto en una situación de vida o muerte con el mafioso Marsellus Wallace (Ving Rhames) juntos protagonizan una de las escenas más intensas de la cinta.

Doce Monos

Dirigida por Terry Gilliam, la cinta de 1995 esta protagonizada por Willis y Brad Pitt. Bruce interpreta a James Cole, un convicto que vive en un futuro post-apocalíptico siniestro. Gilliam eligió a Willis porque consideraba que el actor evocaba la personalidad de Cole, como "alguien fuerte y peligroso, pero también vulnerable". El filme fue alabado por la critica y tuvo una muy buena recepción por parte del público.

El quinto elemento

image.png

Dirigida por Luc Besson, protagonizada Bruce Willis, Mila Jovovich y Gary Oldman. El filme se encuadra dentro de la ciencia ficción, la acción y la comedia. Principalmente ambientada en el siglo XXIII, la trama central de la película involucra la supervivencia del planeta Tierra, que se convierte en responsabilidad de Korben Dallas (Willis), un taxista y excomandante de las fuerzas especiales, después de que una joven (Jovovich) caiga en su cabina. Para lograr esto, Dallas une sus fuerzas con ella para recuperar cuatro piedras místicas esenciales para la defensa de la Tierra contra el inminente ataque de una entidad cósmica malévola.

Armageddon

Amada y odiada en partes iguales, la cinta de 1998 fue un exito mundial de taquilla. Dirigida por Michael Bay y protagonizada por Willis, Billy Bob Thornton, Ben Affleck, Liv Tyler, Owen Wilson, Will Patton, Michael Clarke Duncan, Peter Stormare y Steve Buscemi. La película trata sobre un grupo de perforadores de plataformas petrolíferas que son enviados por la NASA a un enorme asteroide que amenaza el planeta Tierra con la idea de taladrar su superficie y poder destruirlo con una bomba nuclear. Una hermosa locura.

Sexto sentido

image.png

Uno de los giros argumentales más comentados de la historia del cine, 100% M. Night Shyamalan. La cinta que puso en el mapa al director nacido en la India fue la primera de varias colaboraciones junto a Bruce Willis. Su estreno provocó un fenómeno de público y de crítica, algo poco visto en ese entonces con respecto a las películas de su género, que mezcla el drama con el suspenso y el terror. Obtuvo 6 nominaciones a los Premios Oscar.

El protegido, Split y Glass

Una de las trilogías más interesantes y extrañas del cine. La primera fue estrenada en el año 2000 y sus secuelas en 2016 y 2019, y muestran a Bruce Willis en el rol de David Dunne. La serie ha sido destacada por sus diferencias con las películas de superhéroes más tradicionales, y el trabajo de M. Night Shyamalan se conoce como "el primer universo de superhéroes de autor compartido". Es la primera franquicia de superhéroes que está escrita y dirigida por una persona, en comparación con otras películas populares en el género.

Otros trabajos que merecen ser mencionados son "Sin City", su participación especial en "Friends", su rol en la primera partes de "The Expendables", "Moonrise Kingdom" y "Looper".