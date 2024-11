Erreway: quién es Camila Bordonaba y dónde estuvo desde que se alejó de los medios

Luego de 21 años de su estreno, la banda de Rebelde Way, sorprendió a todos sus fans e informaron sobre la próxima gira.

Camila Bordonaba es una actriz, cantante y directora, conocida principalmente por su participación en programas juveniles de Cris Morena como Chiquititas y Rebelde Way. Interpretó personajes icónicos que marcaron a una generación en la televisión mundial. También fue parte de la banda Erreway, surgida de Rebelde Way , que logró gran éxito no sólo en Argentina, sino también en otros países como Israel y España.