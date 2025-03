Decretado: ¿Qué pasará con el feriado del sábado 29 de marzo de 2025?

Ya estamos en marzo 2025 , y muchas personas están pendientes de los feriados y jornadas no laborables para acomodar sus planes a lo largo del año. En ese sentido, el Gobierno ya confirmó el calendario de feriados nacionales .

Según la Ley 27.399 de Establecimiento de feriados y fines de semana largos , existen cuatro categorías: los feriados inamovibles, los trasladables, los días no laborables y los puentes turísticos. Asimismo, para el año próximo, en vez de tres feriados puentes, el año tendrá tres días no laborables puentes. Por otra parte, el calendario 2025 incluye un total de 19 feriados nacionales entre las categorías mencionadas.

Habrá dos meses en el año que no tendrán feriados. Por un lado, febrero no tendrá los típicos feriados de carnaval, ya que se pasaron a este mes. Por otro lado, septiembre es el mes que cada año se destaca por no tener días de descanso, aunque sí cuenta con feriados por festividades de la comunidad judía.