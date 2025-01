"Fallout", "Hacks", "Grey's Anatomy" y más series suspenden sus rodajes por los incendios en Los Ángeles

FilmLA , la agencia que otorga permisos para filmaciones en Los Ángeles, emitió una notificación informando que “los recursos de personal normalmente disponibles para apoyar la producción cinematográfica podrían no estar disponibles durante el estado de emergencia local ”.

“El Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles ha ordenado específicamente que se retiren todos los permisos emitidos para filmar en las comunidades de Altadena, La Crescenta, La Canada/Flintridge y la zona no incorporada de Pasadena. Es posible que se revoquen otros permisos”, afirma el comunicado de FilmLA .

Amazon ha pospuesto el reinicio de la producción de la segunda temporada de Fallout, que se estaba filmando en el área de Santa Clarita. Se ha reprogramado provisionalmente para el viernes.

CBS Studios cerró NCIS, NCIS: Origins, After Midnight, Poppa's House, The Neighborhood y las grabaciones de After Midnight, presentado por Taylor Tomlinson, por el resto de la semana debido a incendios.

En Disney-20th, se suspendió la producción de Doctor Odyssey, Grey's Anatomy y Jimmy Kimmel Live.

El estudio Warner Bros. en Burbank también estuvo cerrado debido a la proximidad a los incendios, lo que afectó la producción de Abbott Elementary, All-American y The Pitt, que se habrían filmado hoy, así como Georgie & Mandy's First Marriage y el proyecto de Leanne Morgan, que estaban en lectura de mesa y ensayos.