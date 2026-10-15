¿Generada por IA? Por qué 'Animales', el nuevo thriller de Ben Affleck en Netflix, está generando polémica

Una declaración del director reabrió el debate sobre los límites creativos, las herramientas digitales y la autoría detrás de una historia de secuestro.

El trhiller de suspenso que se volvió furor por las críticas que recibió.

Ben Affleck volvió a ponerse detrás de cámara con Animales, una producción de suspenso que llegó a Netflix con una trama de secuestros, secretos familiares y ambiciones políticas .

Pero, más allá de su argumento y de las actuaciones, la conversación alrededor del largometraje tomó otro rumbo: el papel de la Inteligencia Artificial en su realización.

El motivo no surgió de una filtración ni de una teoría de los espectadores. Fue el propio cineasta quien reconoció que recurrió a esta tecnología durante el desarrollo de la película.

Sus declaraciones despertaron preguntas sobre el alcance de esas herramientas y hasta qué punto pueden intervenir en una obra que lleva la firma de profesionales de Hollywood.

Affleck habló sobre el empleo de Inteligencia Artificial durante el trabajo en Animales. El actor, director y guionista admitió que la tecnología se utilizó en distintos aspectos de la producción, aunque evitó detallar cada aplicación.

Generó controversia por el uso de IA y las similitudes con las que el Chat otorga respuestas.

El motivo de esa reserva también quedó planteado en sus declaraciones: explicar con precisión cómo se emplearon estas herramientas podría afectar la ilusión de realidad que el cine busca construir.

Para Affleck, parte del trabajo audiovisual consiste justamente en conseguir que el público se involucre con lo que ve, sin estar pendiente de los mecanismos técnicos que hicieron posible cada escena.

El cineasta considera que la IA puede funcionar como una herramienta para los realizadores, del mismo modo que otras tecnologías modificaron los procesos de producción a lo largo de la historia del cine. También cuestiona las promesas de las compañías tecnológicas que presentan estos sistemas como capaces de resolver por sí solos cualquier tarea creativa.

¿Escribió ChatGPT este thriller de secuestros?

La sospecha tomó fuerza a partir del comentario de Hobby Consolas, cuya crítica planteó un experimento sencillo: pedirle a ChatGPT una sinopsis de un thriller de secuestros y comparar el resultado con la premisa de Animales. Las similitudes fueron llamativas.

La comparación apunta a elementos habituales del género: una desaparición, una familia sometida a presión, una carrera contra el tiempo y secretos que salen a la luz a medida que avanza la investigación. Son recursos que aparecen en numerosas películas y series policiales, por lo que compartirlos no constituye, por sí mismo, una prueba de copia ni de generación automática.

El debate se vuelve más complejo cuando se analiza la originalidad. Una historia puede sentirse previsible porque recurre a fórmulas conocidas, porque desarrolla sus personajes de manera superficial o porque no logra construir una identidad visual propia. Ninguna de esas características permite determinar, sin pruebas adicionales, que se haya escrito con un chatbot.

Fuertes críticas a esta producción se suspenso. Netflix

De qué trata Animales

La historia sigue a Mark Kimball, un candidato a alcalde de Los Ángeles interpretado por Affleck, cuya vida personal y campaña política entran en crisis cuando recibe la noticia de que su hijo fue secuestrado. Su esposa, Abigail, encarnada por Kerry Washington, también queda atrapada en una situación en la que cada decisión puede tener consecuencias irreversibles.

La trama incorpora a un colaborador de campaña, interpretado por Steven Yeun, y a una intermediaria de pasado turbio a la que da vida Gillian Anderson. A medida que avanza la investigación, las relaciones entre los protagonistas se tensan y aparecen secretos que complican todavía más el rescate.

El punto de partida esconde una dimensión social y moral: el secuestro no afecta a la familia que todos creen inicialmente, sino al hijo de una trabajadora doméstica migrante. Ese giro introduce cuestiones de clase, privilegio, inmigración y poder en una historia que también pone bajo la lupa la imagen pública de un candidato político.

Con una duración aproximada de 106 minutos y una ambientación que incluye Halloween, Animales mezcla el suspenso criminal con el drama familiar y las intrigas electorales. La recepción crítica fue dispar, con cuestionamientos a su ritmo y a la profundidad de sus personajes, aunque el planteo moral y las actuaciones forman parte de los aspectos que concentran la atención.

Trailer de Animales