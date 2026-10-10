La película argentina que llega a Netflix para todo el mundo y no te podés perder + Agregar ámbito en









La producción de Kenya Films tuvo su premiere mundial en San Sebastián antes de llegar al catálogo internacional de la plataforma.

Ricardo Darín y Diego Peretti vuelven a compartir pantalla en una historia sobre los límites de la terapia. Freepik

Netflix prepara uno de sus próximos estrenos argentinos con dos nombres fundamentales del cine nacional. Esta película protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretta llega al catálogo de la plataforma el 16 de octubre para todo el mundo. La producción está dirigida por Hernán Goldfrid y fue producida en Argentina por Kenya Films.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La historia de Lo dejamos acá propone un vínculo particular entre un psicoanalista y uno de sus pacientes. Darín interpreta a un profesional que empieza a perder la confianza en los métodos tradicionales de la psicología y decide ir más allá de los límites habituales de su trabajo. Todo cambia cuando recibe en su consultorio a un escritor que atraviesa un bloqueo creativo.

De qué trata Lo dejamos acá La película sigue a un psicoanalista pragmático que atraviesa una crisis con respecto a la forma en la que ejerce su profesión. Después de perder la confianza en los métodos habituales de la terapia, empieza a probar otros caminos con sus pacientes y a cruzar límites que hasta ese momento parecían inamovibles.

La situación se vuelve más compleja cuando aparece un escritor interpretado por Diego Peretti. El personaje llega al consultorio atravesado por un bloqueo creativo que le impide avanzar con su trabajo. El encuentro entre ambos modifica la dinámica de la terapia y lleva al profesional a cuestionar todavía más sus propias decisiones.

Netflix presenta a Lo dejamos acá como una comedia negra argentina. El planteo gira alrededor de la relación entre terapeuta y paciente, pero el conflicto no queda limitado a las sesiones. A medida que avanza el vínculo, las decisiones del psicoanalista empiezan a tener consecuencias y la relación profesional toma un rumbo inesperado.

Reparto de Lo dejamos acá Ricardo Darín

Diego Peretti

Antonia Bengoechea

Inés Efron

Andrea Politti

Patricia Echegoyen

Carlos Santamaría

Miriam Odorico

Gonzalo Urtizberéa Tráiler de Lo dejamos acá Una producción nacional que va a estar disponible a nivel mundial Lo dejamos acá fue hecha en Argentina por Kenya Films y tendrá un lanzamiento internacional en Netflix. Antes de su llegada a la plataforma, la película tuvo su premiere mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, uno de los principales encuentros cinematográficos de España. La presentación se hizo durante la 74ª edición del festival y contó con la presencia de Darín, Goldfrid, Diez y Posternak. La producción tiene un vínculo particular con el festival. Darín fue elegido como imagen oficial de la edición de este año, por lo que su presencia coincidió con la presentación de la película que protagoniza junto a Peretti. Kenya Films, responsable de la producción, fue creada por Ricardo Darín, Chino Darín y Federico Posternak. La firma también estuvo detrás de películas como El amor menos pensado, La odisea de los giles, Argentina, 1985 y Descansar en paz, esta última estrenada como producción original de Netflix. La ficha técnica se completa con Rodrigo Pulpeiro en fotografía, Roque Baños a cargo de la música, Andrés Quaranta en edición, Jam Monti en vestuario, Martín Porta en sonido y Daniel Gimelberg en diseño de producción. El guion pertenece a Emanuel Diez. Si buscás algo nuevo para ver, marcá en el calendario el 16 de octubre.

Temas Netflix

Streaming

Películas