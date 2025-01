Jim Carrey cumple 63 años: estas son las películas que lo llevaron a la cima

Cuando uno piensa en Jim Carrey, su cabeza va directamente a las comedias que protagonizó. Su primer largometraje, a pesar de no ser muy conocido, fue “Rubberface” de 1981 en el que interpretó a un aspirante a comediante, como él era en ese momento. Pero la película con la que empezó a llamar la atención de la gente fue “Ace Ventura: Un detective diferente” , en donde interpretó a un detective de mascotas.

Carrey tiene una extensa lista de comedias icónicas, pero la que lo consagró definitivamente fue “La Máscara” , ya que en ella demostró todo el potencial que tenía de comedia física . Otras películas populares del actor son “Mentiroso Mentiroso”, “Todopoderoso”, “Tonto y Retonto” y la película que no puede faltar en Navidad, “El Grinch”.

jim carrey el grinch.jpg

Sin embargo, no todo lo que Jim Carrey hace son comedias absurdas. De hecho, si hablamos de este actor es inevitable hablar de “El Show de Truman”, el filme que le otorgó su primer Globo de Oro. En esta interpretó a Truman Burbank, un hombre que llevaba una vida normal, hasta que empezó a darse cuenta de que no todo es lo que parece y que en realidad todo lo que conocía era sólo un reality show. En esta logró demostrar que no es solo un comediante, sino que tiene una gran habilidad para los dramas.

Otra película mundialmente conocida de Carrey es “Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdo”, que protagoniza junto con Kate Winslet y trata de un hombre que intenta borrar los recuerdos de una relación fallida. Sin embargo hay una película que protagonizó Carrey y que cambió su vida para siempre: “Man of The Moon”.

Jim Carrey Man of The Moon.jpg

En este largometraje interpreta a su ídolo de la comedia Andy Kaufman, ya que es su biografía. Los problemas aparecieron cuando Carrey se tomó demasiado en serio este papel al punto de actuar como él fuera de cámara. En el documental “Jim Y Andy” profundiza sobre cómo el personaje de Andy lo consumió por completo.

Actualmente Jim no participa de muchos proyectos. Sus últimas actuaciones fueron en la trilogía de Sonic, en la que interpreta al Doctor Robotnik, el villano principal. De igual manera, ver a Jim Carrey en pantalla siempre es una alegría y sus películas siguen manteniendo su relevancia a pesar de los años.