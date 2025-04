"Stranger Things" tendrá una serie animada spin-off en Netflix

Tales From '85 no es el primer spin-off de Stranger Things, existe la precuela teatral The First Shadow, que sigue a un joven Henry Creel cuando se muda por primera vez a Hawkins, llegó al West End de Londres en 2023 y se estrenó en Broadway esta semana.

La quinta y última temporada de Stranger Things llegará a Netflix este año, tras finalizar su rodaje en diciembre de 2024. Todo el reparto principal, incluyendo a Finn Wolfhard, Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown y muchos más, regresará, con la estrella de la franquicia Terminator, Linda Hamilton, uniéndose a la serie en un papel aún desconocido.