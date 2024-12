Jim Carrey reveló la razón por la cual volvió a la actuación con "Sonic 3"

“Estoy hablando bastante en serio”, dijo en ese momento. “Depende. Si los ángeles traen algún tipo de guión escrito con tinta dorada que me diga que será muy importante que la gente lo vea, podría continuar por ese camino. Pero me tomaré un descanso”.

Pero incluso antes de hablar de su retiro, el actor de Tonto y re tonto ya tenía un pie fuera de Hollywood, centrando su atención en otras pasiones, como desarrollar sus habilidades como caricaturista político.

“Simplemente ya no quería seguir en el negocio”, dijo Carrey a The Hollywood Reporter en 2018. “No me gustaba lo que estaba sucediendo, las corporaciones tomando el control y todo eso. Y tal vez sea porque me sentí atraído hacia un tipo diferente de salida creativa y realmente me gustaba el control de la pintura, de no tener un comité en el camino que me dijera cuál debía ser la idea para atraer a un grupo de cuatro cuadrantes”.

Además del Dr. Robotnik, Carrey también presta su voz al abuelo de su villano, Gerald Robotnik, en Sonic 3. El reparto de voces también incluye a Keanu Reeves, Idris Elba, James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Shemar Moore, Adam Pally y Krysten Ritter.