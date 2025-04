Wanda rompió el silencio tras su separación con L-Gante: "Lo dejé yo, pero lo voy a seguir cuidando"







La empresaria dio detalles sobre su ruptura amorosa. ¿L-Gante le habría pedido matrimonio?

“Lo dejé yo, pero lo voy a seguir cuidando”, confeso Wanda Nara tras su separacion con el cantante de cumbia 420.

Wanda Nara habló por primera vez luego de que el cantante Elián Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante, anunciara el domingo pasado la separación de la pareja a través de historias de Instagram. "Lo dejé yo, pero lo voy a seguir cuidando", afirmó la empresaria el martes por la noche durante un evento al que asistió en el Teatro Broadway y reveló detalles sobre el final de la relación.

“Con Elián hablamos el fin de semana y tomé una decisión. A veces gusta o a veces no gusta, pero yo soy una persona que no abandona, que siempre está y siempre acompaña", confesó Wanda. Así confirmó que ella fue quién decidió ponerle fin a la relación.

A pesar de la separación, Wanda aseguró que mantendrá el contacto con el músico, quien estaría atravesando un problema de salud, según insinuó la empresaria: “Cuando él vio al médico, estaba ahí yo. Hablé y me ocupé. No me gusta decir lo que hago por los demás, pero siempre estoy a pesar de que el vínculo cambie de título. El afecto y la responsabilidad emocional va a seguir”, aclaró en el móvil con LAM por América.

movil-wanda-nara.jpg Móvil con Wanda Nara. Dio detalles de su separación con L-Gante. Wanda Nara habló de su separación con L-Gante: ¿el le pidió matrimonio? Durante el móvil Wanda sostuvo que se encuentra en una etapa en la que quiere estar sola y reconoció que le cuesta tener relaciones casuales. La mediática confesó: “¿Sabes cuál es mi problema? Que el que me gusta, después me da bola y me dice que quiere ser mi novio. Entonces me pongo de novia y cuando me pongo de novia, me dice ‘me quiero casar’. Hace poco dejé un anillo por ahí”, dijo entre risas sin especificar quién le pidió matrimonio. Sin embargo, su última relación fue con el cantante de cumbia 420.

Luego habló sobre su relación con Mauro Icardi y no descartó volver con él: “Nunca se sabe la vida. Mira, el papá de Mauro, Juan, estuvo, creo que 17 años con una mujer. Y volvió con su primer mujer. Entonces nunca se sabe en la vida. Nunca hay que decir nunca”, afirmó Wanda. “A mí me costó mucho tomar la decisión de separarme. Me trajo muchas consecuencias que sabía que iban a pasar. Y la verdad que yo estoy muy feliz. Mis hijos están bien, están estables, están muy contentos viviendo en el país”, explicó. Tras la pregunta a qué si se arrepienta de algunos de sus hechos recientes, contestó: "No me arrepiento de lo que hago cuando estoy con una persona, con una pareja, doy el 100% de mí, te doy todo. No es casualidad que todas las parejas que tuve estuvieron en su mejor momento estando al lado mío, pero porque yo hasta muchas veces dejo mi propia carrera, dejo mis prioridades por potenciar a la persona que tengo al lado"